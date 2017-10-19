«Тайгер Оптикс» заключила дистрибьюторское соглашение с Rubrik

«Тайгер Оптикс» и Rubrik подписали дистрибьюторское соглашение о поставке и продвижении продуктов на территории России, СНГ и Грузии.

Rubrik — одна компаний на рынке управления данными и резервного копирования, отмеченная в списке Forbes Cloud 100 за 2017 год, а также в магическом квадранте Gartner. Вендор предлагает решения для обеспечения бесперебойного и защищенного доступа к приложениям и данным для компаний сегмента Enterprise.

«Мы рады объявить о начале партнерства с Rubrik — новым стратегическим вендором в нашем портфеле. Компании по всему миру уже оценили преимущества решений от Rubrik, и мы уверены, что заказчики в России, СНГ и Грузии также смогут повысить эффективность своего бизнеса благодаря решениям вендора», — отметил Никита Сильченко, генеральный директор «Тайгер Оптикс».

Rubrik разрабатывает решения для резервного копирования данных, защиты, поиска, аналитики, архивирования и управления копиями данных основываясь на потребностях современных ЦОДов и гибридных облаков, среди которых, в том числе, экономическая эффективность и удобство использования.

«Компаниям необходимо иметь доступ к своим данным в любое время и в любом месте, — сказал Роланд Штритт (Roland Stritt), директор по работе с партнерами Rubrik в регионе EMEA. — Платформа управления данными Rubrik обеспечивает моментальную доступность приложений для восстановления, поиска, облаков и разработки. Благодаря сотрудничеству с Тайгер Оптикс мы рады предложить наши решения новым партнерам и заказчикам в России и СНГ».

Среди основателей Rubrik — выходцы из Google, Facebook, Oracle и VMware, а инвесторы компании — бывшие генеральные директоры Veritas, Data Domain и Symantec.

Решения Rubrik уже доступны заказчикам на всей территории работы Тайгер Оптикс через сеть авторизованных партнеров.