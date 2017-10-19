«Первый БИТ» помог AliExpress наладить систему платежей в соответствии с законом

«Первый БИТ» объявил о завершении проекта по приведению крупнейшего иностранного онлайн-бизнеса Aliexpress в соответствие с нормами 54-ФЗ.

AliExpress – одна из крупнейших компаний, специализирующихся на онлайн-торговле в РФ. Российский рынок относится к числу ключевых направлений развития бизнеса компании. В первом полугодии текущего года наша страна стала третьей по объему покупок на этой площадке. Ежедневно в режиме реального времени через систему проходят десятки тысяч электронных чеков. Максимальная нагрузка составляет 8-13 документов в секунду.

После вступления в силу 54-ФЗ все компании, которые реализуют товары или услуги, обязали использовать специальную контрольно-кассовую технику, обеспечивающую передачу данных о всех продажах через Оператора Фискальных Данных (ОФД) в Федеральную Налоговую Службу (ФНС). Действие 54-ФЗ распространяется и на интернет-магазины.

Перед AliExpress встала задача в кратчайшие сроки откорректировать бизнес-процессы в соответствии с новым российским законодательством, внедрить программные продукты и интегрировать их с используемой в головном офисе компании ERP-системой.

Для того, чтобы решить поставленные задачи, AliExpress обратился в проектный офис компании «Первый БИТ», «Спортивная». На выбор подрядчика повлияли следующие факторы: большой опыт Первого БИТа области реализации сложных проектов в иностранных компаниях; готовность к тесной работе с англоязычной командой AliExpress; глубокая экспертиза в области автоматизации торговли, знание и понимание 54-ФЗ и всех его нюансов;готовность и возможности к выполнению проекта в сжатые сроки.

Специалисты «Первого БИТа» начали масштабный проект, когда 54-ФЗ только вступил в силу и практики его применения еще не было.

Специалисты «Первого БИТа» изучили задачи AliExpress, провели анализ китайской ERP-системы, узнали ее технические способности и предложили сначала реализовать пилотный проект, в рамках которого будет произведена интеграция используемой в компании «1С: Розница» с ERP-системой AliExpress. Затем была разработана максимально эффективная схема интеграции с уже установленным оборудованием и построена ИТ-архитектура будущего решения.

К концу пилотного проекта было принято решение об интеграции AliExpress с первым на рынке облачным продуктом в классе решений «касса в аренду». По мнению экспертов «Первого БИТа», таким образом у AliExpress появилась возможность использования в аренду онлайн-касс, которые полностью соответствуют требованиям 54-ФЗ, для оформления всех покупок. На сегодняшний день, платежи магазина в количестве нескольких тысяч в день беспрепятственно проходят в автоматическом режиме в любое время дня и ночи.

После завершения пилота специалисты «Первого БИТа» приступили к основному проекту, В рамках основного проекта необходимо было разработать и внедрить методологию для выполнения требований 54-ФЗ в AliExpress. Разрабатываемая методология включала в себя создание и запуск следующих механизмов: получения данных из иностранной ERP-системы; обработку и внесение полученных данных в систему «1С: Розница»; дальнейшей передачи сведений в облачный сервис по онлайн-кассам и отслеживания этого процесса; отправки состояния обменов обратно в китайскую ERP-систему.

Методология была разработана и настроена в кратчайшие сроки — в очень короткий срок, а именно за 3 месяца. После этого «Первый БИТ» провел интеграционное тестирование, и уже в августе 2017 года новая система была запущена в промышленную эксплуатацию. Стабилизация была завершена уже через месяц, в сентябре 2017 года.

Специалистам «Первого БИТа»пришлось стать первопроходцами в области приведения крупного иностранного онлайн-бизнеса в соответствие с 54-ФЗ. Проект был успешно завершен в сжатые сроки. Не стал помехой и языковой барьер: специалисты свободно коммуницировали с англоязычной командой заказчика, включая специалистов, разрабатывающих интеграцию на стороне иностранной ERP-системы.

В настоящее время AliExpress благодаря внедренной системе автоматизации в режиме реального времени обрабатывает большой объем документов - десятки тысяч в день, с максимальной нагрузкой по 8-13 документов в секунду. «1С: Розница», интегрированная с китайской ERP-системой, обрабатывает весь поток чеков в части продаж от российского юридического лица. Кассовые документы направляются в облачный сервис по онлайн-кассам, откуда распределяются через ОФД в ФНС. Таким образом, не требуется печатать чеки, покупать и регулярно обновлять оборудование каждый раз, когда в закон вносятся поправки. Это позволяет AliExpress полностью соответствовать текущим нормам российского торгового законодательства и легально вести бизнес на территории нашей страны, радуя своих потребителей большим ассортиментом товаров по выгодным ценам.

«Первый БИТ» намерен и в дальнейшем продолжать сотрудничество с международной компанией. В перспективе планируется запуск проектов по другим бизнес-направлениям российского представительства компании.