КРОК запускает платформу Data Lake в формате управляемого сервиса

КРОК анонсировала запуск платформы Data Lake на базе продуктов Informatica из своего облака в формате управляемого сервиса. Услуга позволяет заказчику получать решение и экспертизу для интеграции или миграции данных любого формата из облачных и бизнес-систем даже в условиях недостатка мощностей собственной инфраструктуры для хранения и обработки больших массивов данных.

Облачный сервис на базе продуктов Informatica поможет IT-командам заказчика управлять потоками данных как из внутрикорпоративных, так и внешних открытых источников. Кроме того, IT-специалисты смогут предоставить своим бизнес-подразделениям готовую аналитическую платформу для работы с большими объемами данных, а также для создания собственной версии Data Lake, в которой будут храниться данные из необходимых для каждого подразделения источников.

Маркетологи, product-менеджеры, специалисты по рискам организаций с большим количеством клиентов, подключившие сервис, смогут прогнозировать отток клиентов, управлять рисками, детальнее анализировать поведение посетителей корпоративного сайта и социальных сетей, проводить более узкую сегментацию клиентов, улучшать программы лояльности, формировать целевые таргетированные предложения.

Новая услуга интересна, в первую очередь, крупным компаниям с филиальной структурой, продавцам франшиз и кобрендинговых проектов, поскольку позволяет централизовать большие объемы данных, а также создать единую базу аналитических запросов территориально-распределенных компаний.

«В условиях экспоненциального роста объема корпоративных данных ИТ-команды крупных компаний должны обладать высокой экспертизой для работы с большими массивами данных и их миграции. Но содержание такого высокопрофессионального штата не всегда эффективно и экономически обосновано, — отметил Роман Баранов, руководитель направления аналитики КРОК. — Управляемый сервис на базе продуктов Informatica позволяет оперативно, экономно, а главное без привлечения узкоспециализированного ИТ-персонала осуществлять работы по описанию метаданных».

Платформа представляет собой основу для работ по миграции, синхронизации и репликации данных, построении корпоративных хранилищ данных, управлении мастер-данными (MDM), обменом данными между бизнес-партнерами и создании Интеграционных центров (ICC).

Управляемый сервис развернут в облаке КРОК, соответствующем требованиям 152 ФЗ. На протяжении всего срока аренды программных продуктов Informatica специалисты КРОК обеспечивают работоспособность решения, производят необходимые работы по настройке, установке и обслуживанию. Техподдержка сервиса ведется в режиме 24/7.