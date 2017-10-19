Fujitsu представила интегрированную платформу Eternus для защиты данных

Fujitsu представила платформу Eternus CS200c S4 интегрированной системы защиты данных нового поколения, предназначенной для физических, виртуальных и облачных сред. Новая система представляет собой комплексное решение, полностью готовое к работе, которое позволит компаниям любого масштаба повысить эффективность работы, гарантировать рост и непрерывность ведения бизнеса и обеспечить соответствие требованиям Общего регламента о защите данных (GDPR) при снижении расходов и избыточной сложности.

Система Fujitsu Eternus CS200c S4 на базе Commvault Data Platform упрощает защиту и управление данными для компаний, которые работают в условиях повсеместного использования цифровых технологий. Новинка разработана для обеспечения непрерывности ведения бизнеса и рассчитана на обработку больших объемов критически важных данных. Она объединяет в себе мощное аппаратное обеспечение Fujitsu и ведущее в отрасли программное обеспечение для управления данными компании Commvault в рамках одного интегрированного устройства резервного копирования, которое защищает данные бизнес-приложений и информацию, находящуюся в виртуальных, конвергентных и гиперконвергентных инфраструктурах.

Компании могут использовать Eternus CS200c S4 для обеспечения высоких уровней эффективности и непрерывности ведения бизнеса. Кроме того, она позволяет упростить соответствие требованиям нормативных актов по защите данных, включая «Общий регламент о защите данных» (GDPR), который вступает в силу в мае 2018 года. Используя преимущества ведущего в отрасли решения для защиты и управления данными компании Commvault, устройство объединяет функции защиты данных, обеспечения соответствия и восстановления информации в одном едином решении, что позволят компаниям иметь полное представление об имеющихся у них данных, как структурированных, так и неструктурированных, которые хранятся как локально, так и в облачных средах.

Оливье де Ла Шапель (Olivier De La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, сказал: «Мы живем в цифровом мире, в котором данные лежат в основе всех операций бизнеса. Непрерывная доступность критически важных для бизнеса данных имеет большое значение. Мы разработали систему Eternus CS200c S4, которая поможет компаниям повысить динамичность ведения бизнеса. Система нового поколения создает первую линию защиты физических и виртуальных сред и гарантирует эффективное управление данными. С помощью преимуществ решения Commvault Data Platform система Eternus CS200c позволяет компаниям оперативно находить, восстанавливать и получать доступ к данным, преобразуя традиционные технологии резервного копирования и архивирования в движущую силу развития бизнеса».

С помощью Eternus CS200c S4 компания Fujitsu помогает снизить расходы, устранить риски и уменьшить избыточную сложность за счет отказа от необходимости использования нескольких отдельных решений. Система поставляется с предварительно загруженным ПО и настроенной конфигурацией, что позволяет развернуть ее всего за 30 минут2 и гарантировать бесперебойную работу, благодаря функции резервного копирования в облачные среды, на дисковые или ленточные накопители. Она обеспечивает глубокую интеграцию гипервизора для резервного копирования и восстановления в физических и виртуальных ИТ-средах и поддерживает функцию создания моментальных снимков с практически мгновенным восстановлением данных, что обеспечивает непрерывность работы бизнеса. Интегрированные функции шифрования и репликации гарантируют бесперебойную работу компаний и защиту критически важных данных от атак злоумышленников.

«Мы гордимся сотрудничеством с компанией Fujitsu, в рамках которого мы объединили преимущества программного обеспечения Commvault и системы защиты данных следующего поколения компании Fujitsu, чтобы предоставить заказчикам ведущие программные и аппаратные разработки для обеспечения безопасности информации в одном полностью готовом к использованию и экономически эффективном решении, – сказал Ральф Нимергуд (Ralph Nimergood), вице-президент компании Commvault. – Новое решение поставляется с предварительно настроенной конфигурацией, поэтому заказчики могут оперативно развернуть эту систему. Она позволяет упростить задачи по защите файлов, приложений и виртуальных машин с высоким уровнем масштабируемости, гибкости и широкими возможностями управления для развития по мере роста бизнеса».

Благодаря быстрой окупаемости инвестиций и низкой совокупной стоимости владения, система Eternus CS200c S4 является идеальным полностью готовым к работе решением для компаний любого масштаба – включая отдельные филиалы компаний – которым требуется эффективное решение для резервного копирования, а также для других сценариев использования, включая виртуальные машины для резервного копирования, интегрированные системы, такие как Fujitsu PRIMEFLEX, системы электронной почты и архивирования файлов. Компании могут выбрать различные варианты размеров, моделей и условий лицензирования в соответствии со своими уникальными потребностями. Администрирование отличается исключительной простой и осуществляется с помощью центральной, унифицированной консоли управления. Повторно выполняющиеся и сложные задачи автоматизированы, что упрощает работу и сводит к минимуму риск потери данных при ручных операциях. Кроме того, заказчики могут воспользоваться преимуществами сервисов поддержки и технического обслуживания, которые предлагаются компанией Fujitsu и ее партнерами на протяжении всего жизненного цикла системы.

Системы Eternus CS200c S4 компании Fujitsu поступят в продажу с 1 декабря 2017 года в странах региона EMEIA. Их можно будет приобрести непосредственно у компании Fujitsu и у партнеров по дистрибуции. Стоимость зависит от конфигурации и региона.