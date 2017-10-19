«Декатлон» автоматизирует HR-процессы во всех филиалах страны с помощью SAP

Сеть гипермаркетов спортивных товаров «Декатлон» и компания SAP объявили о запуске проекта внедрения решения SAP SuccessFactors для автоматизации всех процессов в компании по управлению персоналом. Компания ожидает, что эффективность ключевых HR-процессов возрастет в 10 раз, а риски сократятся в 2 раза. Партнером по внедрению выступила компания ABC Consulting.

Главная цель проекта – автоматизация, ускорение и прозрачность HR-процессов в филиалах сети по всей стране. Кроме того, компании было важно создать автономную команду сотрудников, которые могли бы самостоятельно осуществлять HR-запросы, мгновенно уходящие на согласование руководителям. В компании введен электронный документооборот, а у каждого сотрудника есть высококвалифицированная цифровая подпись, поэтому теперь возможно отслеживать наличие всех необходимых документов дистанционно.

Централизован процесс найма, включая интеграцию с порталом HH.ru для получения резюме кандидатов и с VCV.ru для обработки резюме. Удалось упростить процедуру оформления на работу, формализован процесс интеграции новых сотрудников. Автоматизирован процесс оформления отпусков, командировок, больничных и компенсации – теперь сотрудники могут оформлять все документы сами через личный кабинет.

«Мы регулярно проводим опросы персонала и у нас всегда доступна форма обратной связи для предложений по улучшению работы, благодаря чему мы оперативно можем менять некоторые процессы, упрощаем их, в том числе, с помощью решения SAP SuccessFactors. В дальнейшем, возможно, мы будем развивать проект с SAP в сторону постановки целей, развития сотрудников и развития их карьеры в компании», - отметил Олег Пестов, HR директор «Декатлон».

«Мы живем в той реальности, когда компаниям уже недостаточно автоматизировать только расчет зарплаты или кадрового учета. При сегодняшней конкуренции на рынке за ценные кадры важно еще и найти их, удержать, правильно мотивировать и развивать. Компании "Декатлон" уже удалось достичь первых результатов с помощью SAP SuccessFactors, предоставив персоналу интуитивно понятные инструменты для работы, что позволит развивать проект и дальше по всей стране», - отметил Алексей Петунин, директор по работе с партнерами, средним и малым бизнесом, SAP СНГ.