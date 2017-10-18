КРОК и Фонд «Сколково» займутся совместной технологической экспертизой

КРОК и Фонд «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве с целью формирования совместной технологической экспертизы. Благодаря этому партнерству российские компании смогут комплексно решать задачи цифровой трансформации, располагая новейшими технологиями и эффективно интегрируя их в свою ИТ-инфраструктуру.

Соглашение было подписано заместителем генерального директора КРОК Дмитрием Васильевым и вице-президентом, исполнительным директором кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Константином Паршиным в рамках московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» 17 октября 2017 года.

Возможности экосистемы «Сколково» и технологическая экспертиза КРОК станут платформой для делового сотрудничества во всех сферах автоматизации бизнеса, включая технологии в области искусственного интеллекта, HR Tech (технологии автоматизации процессов HR), LegalTech (технологии автоматизации юридической деятельности) и технологий дополненной реальности. Совместные усилия будут направлены на вывод инновационных продуктов на рынок и внедрение их в коммерческих проектах.

Совместная деятельность партнеров будет также сфокусирована на развитии отраслевых площадок, в рамках которых и «Сколково», и КРОК, и заинтересованные в ИТ-инновациях компании смогут найти современные решения сложных отраслевых задач. Кроме того, в рамках соглашения будут сформированы ценности экосистемы международного уровня, разработаны программы совместных мероприятий, организован регулярный информационный обмен.

«У Фонда «Сколково» большая и благородная миссия по созданию благоприятных условий для инновационных процессов, и мы рады к ней присоединиться. Главная цель этого соглашения — создать тройственный союз: инновационный центр – интегратор – заказчики. Сегодня на рынке активно внедряются инновационные решения. Причем часто прямо с конвейера. В такой гонке появляются риски при внедрении стартап-продуктов в существующий ландшафт заказчика. Именно здесь и нужны компетенции интегратора, который отлично понимает, как максимально продуктивно вписать решение в конкретную ИТ-инфраструктуру компании, а также снизить риски от использования неопробованных технологий», — говорит Дмитрий Васильев, заместитель генерального директора компании КРОК.

«Сколково — признанный отечественный акселератор ИТ-стартапов: сюда стекаются все молодые умы и перспективные компании со всей России. Нам приятно, что ряды партнеров кластера пополнила и команда специалистов КРОК, одного из ведущих российских ИТ-интеграторов. Опыт крупнейшего игрока рынка ИТ-услуг, безусловно, расширит наши возможности. Мы сможем создавать уникальные решения для достижения лучших результатов не только отдельных компаний, но и целых отраслей», — говорит Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера ИТ Фонда Сколково.