Ascreen приняла участие в создании спецэффектов для блокбастера «Салют-7»

Ascreen объявила о создании масштабной системы визуализации для фильма Клима Шипенко «Салют-7».

Система визуализации размером 5,5 метров в высоту и 14 метров в ширину для копии ЦУП была создана группой компаний Ascreen с помощью сверхмощных проекторов Panasonic, передававших изображение на проекционный экран.

Бесшовная сшивка частей осуществлялась программно-аппаратным комплексом с использованием Dataton WATCHOUT –полностью масштабируемой системы на программном обеспечении, не требующем специального оборудования, которая позволяет организовать изображения, анимацию, графику, видео, звук и онлайн контент в единое зрелищное шоу на нескольких дисплеях или как единое бесшовное изображение на панорамных экранах.

Сюжет фильма Клима Шипенко «Салют-7» основан на реальной истории спасения беспилотной станции «Салют-7», потерявшей управление и переставшей отвечать на сигналы ЦУП в 1985 году. Чтобы предотвратить падение станции на Землю, туда отправляется спасательная экспедиция.

За полетом космонавтов и их стыковкой со станцией (которые до сих пор считаются самыми сложными в истории космонавтики) на протяжении картины напряженно следят не только зрители, но и команда Центра управления полетами (ЦУП).

Съемки сцен, действие которых происходит в ЦУП, проходили под Петербургом, в специальном павильоне на территории Кирпичного завода во Всеволожске. Там с нуля выстроили декорации, точь-в-точь повторяющие стратегические объекты СССР 80-х годов.

Интерактивность системы позволяла менять видеоряд прямо во время трансляции, добавляя графику, анимацию и даже «живое видео».