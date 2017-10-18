Acronis представила платформу облачных сервисов Acronis Data Cloud

Acronis объявила о выходе Acronis Data Cloud — единой платформы для всех облачных сервисов, которые Acronis предлагает поставщикам услуг.

Acronis Data Cloud позволяет поставщикам услуг с помощью однократной установки получить мгновенный доступ ко всем облачным решениям Acronis.

Acronis Backup Cloud — B2B-решение для оказания услуг резервного копирования как сервис (BaaS, Backup-as-a-Service). Acronis Backup Cloud обеспечивает безопасность данных на более чем 20 платформах, защищает данные от атак программ-вымогателей с помощью технологии Acronis Active Protection, а также гарантирует аутентичность и неизменность архивных данных с помощью построенного на основе технологии блокчейн решения Acronis Notary. Рост продаж на 100% и увеличение объема хранящихся данных на 400% в годовом исчислении (на сентябрь 2017 г.) говорят о том, что Acronis Backup Cloud - это крайне востребованное поставщиками услуг решение.

Acronis Disaster Recovery Cloud — готовое, независимое решение, построенное на базе Acronis Backup Cloud, которое позволяет поставщикам услуг мгновенно восстанавливать работоспособность основных ИТ-систем и приложений своих клиентов, используя облачную инфраструктуру Acronis. Решение доступно из дата-центров в Эшберне и в Лондоне.

Acronis Files Cloud — корпоративное решение для синхронизации и совместного использования файлов, которое не только упрощает процесс администрирования, но и соответствует самым строгим требованиям безопасности. Оно устраняет риски от использования общедоступных сервисов, позволяя контролировать расположение хранилища данных, удовлетворяя потребность современных компаний в безопасном доступе к файлам, а также их синхронизации и совместном использовании — что подтверждается ростом продаж на 200% в годовом исчислении. Сейчас данное решение также доступно только из дата-центров в Эшберне и в Лондоне.

Acronis Data Cloud обеспечивает совместное управление и интеграцию с такими системами автоматизации бизнеса поставщиков услуг как Odin Automation, Hostbill, ConnectWise Automate, Autotask и WHMCS. Единая система отчетности об использовании ресурсов, общая система безопасности, основанная на политиках, общий интерфейс REST API позволяют поставщикам услуг предлагать больше продуктов, не внося существенных изменений в их бизнес-процессы.

Доступность нескольких сервисов в рамках одной платформы позволяет партнерам зарабатывать больше, осуществляя перекрестные продажи, и объединяя в наборы различные продукты. Таким образом Acronis Data Cloud помогает поставщикам услуг увеличивать среднюю выручку на одного пользователя и удерживать клиентов. Партнер также может использовать свой логотип и фирменные цвета в оформлении интерфейса сервисов.

Acronis Data Cloud не только легко внедряется и не требует начальных капиталовложений, но и, благодаря прозрачному лицензированию с оплатой по мере использования, может эксплуатироваться с нулевыми капитальными затратами. Acronis Data Cloud подходит для любых бизнес-моделей, позволяя гибко управлять ценообразованием и клиентскими предложениями, а также поддерживая любой тип внедрения.

«Год назад мы внедрили Acronis Backup Cloud, что позволило нам существенно сократились наши эксплуатационные расходы, объединив управление несколькими сервисами. Усовершенствованная платформа расширила свой функционал и возможность контроля клиентских данных при помощи решений для аварийного восстановления, а также синхронизацию и совместное использование файлов. Acronis – это не только отличный облачный оператор, но и прекрасный деловой партнер», – сказал Дж. Д. Хелмс, президент компании CloudJumper.