«Корус Консалтинг» автоматизировала учет нефтепродуктов в «Газпромнефть Марин Бункер»

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по автоматизации учета перевалки и хранения нефтепродуктов, доставки их заказчикам в «Газпромнефть Марин Бункер» с помощью решения на базе «1С: Управление производственным предприятием».

«Газпромнефть Марин Бункер» — дочернее предприятие «Газпром нефть», созданное в 2007 году для организации круглогодичных поставок судовых топлив и масел для морского и речного транспорта. Компания является одним из ведущих участников розничного бункерного рынка Российской Федерации.

Уже несколько лет «Газпромнефть Марин Бункер» с активным участием «Корус Консалтинг» реализует программу проектов для коммерческого учета нефтепродуктов. В 2015 году была завершена модернизация системы коммерческого учета нефтепродуктов в головной компании, и сразу же начат проект в дочерних обществах для обеспечения контроля и управления основной производственной деятельностью бизнес-единицы «Бункеровка».

Специалисты «Корус Консалтинг» автоматизировали учет и контроль в отделах логистики и учета нефтепродуктов на нефтеперевалочных терминалах, а также в бункерно-фрахтовом отделе дочерних обществ «Газпромнефть Марин Бункер». С целью минимизации ошибок в данных существенное внимание было уделено пользовательским интерфейсам, создана система контроля и мониторинга процессов учета.

Основной результат проекта — разработка системы оперативного учета и отчетности для управления локальными подразделениями и информирования руководства головной компании.

Технически важной особенностью проекта стала необходимость встраивания новой разработки в корпоративную систему «Газпромнефть Марин Бункер» на базе шаблонного решения «1С: УПП». Необходимо было максимально использовать имеющиеся объекты, таким образом минимизировав разрастание структуры системы. С этой целью команда интегратора перед началом разработки спроектировала единую архитектуру, учитывающую общность и различия бизнес-логики создаваемых модулей.

«Для нас важен подход "Корус Консалтинг", при котором в любом проекте главное — найти оптимальное решение, соответствующее требованиям бизнеса в рамках существующих технических ограничений. Благодаря этому, в результате внедрения системы наши подразделения получили возможность оперативно контролировать наличие и перемещение нефтепродуктов, корректировать планы их перевозки и реализации, быстро реагировать на запросы клиентов и обеспечивать бесперебойную работу всех служб, задействованных в перевозке — от производства до передачи клиенту», — сказал Юрий Шойдин, руководитель проекта «Газпромнефть Марин Бункер».

«Мы разработали уникальную систему под требования бизнес-процессов клиента. В результате нашей работы "Газпромнефть Марин Бункер" использует объективные данные для оперативного управления перевозками нефтепродуктов. При росте объемов перевозок внедренная система облегчает работу сотрудников и в разы снижает риск ошибок», — отметил Владимир Скородумов, эксперт департамента ERP ГК «Корус Консалтинг».