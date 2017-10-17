«Автодория»: более половины опасных участков дорог не оснащены системами фотофиксации

По данным компании «Автодория», 63% аварийно-опасных участков вне населённых пунктов не оснащены системами автоматической фото-, видеофиксации нарушений ПДД. Рейтинг федеральных дорог с наибольшей концентрацией аварийно-опасных участков, не покрытых системами фото-, видеофиксации, возглавляют следующие трассы: федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал», федеральная автомобильная дорога «Россия» М10, кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга А118, федеральная автомобильная дорога М-7 «Волга», федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон», федеральная автомобильная дорога М-3 «Украина», федеральная автомобильная дорога М-2 «Крым», федеральная автомобильная дорога Р-217 «Кавказ», федеральная автомобильная дорога М-1 «Беларусь», автомобильная дорога А155 Черкесск — Домбай.

Основной причиной совершения ДТП на таких участках является превышение скорости. К проблемам, которые мешают использовать фотофиксацию на аварийных участках за городом, можно отнести следующие: нет доступа к электричеству, чтобы подключить оборудование; нет опор для установки стационарных комплексов фотофиксации; нестабильный канал связи для передачи данных; аварийно-опасные участки за городом обладают своей спецификой — они могут быть протяжёнными, криволинейными, со сложным рельефом местности.

Для задач обеспечения безопасности на подобных участках дорог компания «Автодория» разработала новый тип оборудования фото-, видеофиксации нарушений ПДД — «Автодория 3.0», который компания презентует в эти дни в рамках XXI Международной выставке «Интерполитех». С помощью нового поколения приборов стало возможным покрывать системами фотофиксации любые, даже самые удалённые от инфраструктуры участки дорог. Для этого система предусматривает использование запатентованной технологии передачи данных в зонах неуверенного приёма связи и работы оборудования при автономном питании, а также установку собственной инфраструктуры для размещения оборудования. Система может фиксировать 17 типов нарушений ПДД в соответствии со статьями КоАП, вести контроль средней и мгновенной скорости, а также может быть установлена в стационарном или переносном варианте. Важной особенностью системы является возможность обеспечения «тотального контроля», когда три и более прибора системы на программном уровне объединяются в единую зону контроля. Это особенно актуально для участков дорог, где необходимо обеспечить дополнительный контроль на большой дистанции или сложных участках.

Так, Республика Татарстан в ближайший год планирует реализовать масштабную концепцию тотального контроля с помощью системы средней скорости «Автодория» на 6 наиболее опасных загородных дорогах на протяжении 1270 километров.

«Уже сейчас 50% всех камер фотофиксации нарушений ПДД на загородных трассах России — это система контроля средней скорости «Автодория». Мы обладаем опытом и технологиями, чтобы предоставить регионам решения для оснащения системами фотофиксации любые участки дорог вне населённых пунктов. Совместно с ГИБДД Татарстана мы организовали опытные участки контроля между уже установленными зонами контроля системы «Автодория», наиболее длинным из которых стал участок автомобильной дороги «Казань-Оренбург» протяжённостью 56 км. Мы ожидаем, что такой метод подход позволит снизить аварийность до 50%, а также на 30% сократит количество нарушителей на контролируемых участках. Новая технология не ведёт к удорожанию системы для региона», — сказал технический директор «Автодории» Антон Куховаренко.