«1С» наградила лучших пользователей ИС «1С:ИТС»

В Чебоксарах состоялся финал VI Всероссийского профессионального конкурса «Лучший пользователь информационной системы 1С:ИТС». В отборочных соревнованиях приняли участие свыше 9 000 пользователей 1С со всех уголков России. В финал «1С» пригласила двадцатку сильнейших.

Ежегодно в борьбе за звание «Лучшего пользователя информационной системы 1С:ИТС» соревнуются тысячи профессионалов – бухгалтеры коммерческих организаций и госсектора, ИТ-специалисты, кадровики из сотен городов России. В этом году конкурс проводился уже в шестой раз, и на одно место в финале претендовало 428 человек. Отборочные туры с апреля по сентябрь проходили в Мурманске, Иркутске, Тольятти, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Чебоксарах, Новосибирске и других городах России.

Ведущие партнеры фирмы «1С» из 60 регионов России выступили организаторами очных промежуточных туров конкурса. Соорганизатором финала стала компания "Лидер софт" – Центр сопровождения «1С» в Чебоксарах.

В ходе отборочных соревнований участники выполняли профессиональное тестирование с использованием информационной системы 1С:ИТС, а также интеллектуальные кейсы и творческие задания.

Отборочные испытания проводились в трех номинациях: «Бухгалтерский и налоговый учет», «Кадровый учет и трудовое право» и «1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование». На финал в Чебоксары были приглашены 20 сильнейших участников.

В финале конкурсанты прошли несколько серьезных испытаний, направленных на проверку профессиональных знаний и умения применять современные программы и сервисы 1С в ежедневной работе.

Первая часть финала проходила в режиме индивидуального тестирования. Финалисты использовали информационную систему 1С:ИТС для подготовки ответов на тематические задания по бухгалтерскому, налоговому, кадровому учету, настройке и администрированию программ 1С (в зависимости от выбранной номинации). Вторая часть испытаний позволила раскрыть творческий потенциал участников – конкурсанты готовили выступления, в ходе которых рассказывали о возможностях эффективного использования сервисов 1С в нестандартных ситуациях.

Подведение итогов конкурса и церемония награждения состоялись во время Единого семинара 1С для бухгалтеров и руководителей на сцене Дворца культуры имени Якова Ухсая, г. Чебоксары. Награждали победителей руководитель отделения разработки и эксплуатации сервисов фирмы «1С» Людмила Голицына и директор компании «Лидер софт» Марина Мандракова.

Абсолютными победителями конкурса, обладателями главных призов и звания «Лучший пользователь информационной системы 1С:ИТС 2017» стали Алена Токарева (г. Сыктывкар) в номинации «Бухгалтерский и налоговый учет»; Наталья Деникова (г. Абакан) в номинации «Кадровый учет и трудовое право»; Илья Козлов (г. Ставрополь) в номинации «1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование».

Победители конкурса в подарок за первое место получили сертификаты на 150 тысяч руб., современные и мощные ноутбуки, памятные дипломы и золотые статуэтки 1С:ИТС.

В каждой номинации также были определены вице-победители: Евгения Ковалевская (г. Краснодар) и Татьяна Анисимова (г. Санкт-Петербург) в номинации «Бухгалтерский и налоговый учет»; Екатерина Оленева (г. Санкт-Петербург) и Марина Третьякова (г. Екатеринбург) в номинации «Кадровый учет и трудовое право»; Константин Купрюхин (г. Санкт-Петербург) и Дмитрий Сысоев (г. Нижний Новгород) в номинации «1С:Предприятие 8 – разработка и администрирование». Призы вице-победителям – серебряные статуэтки 1С:ИТС, памятные дипломы и смартфоны.

Фирма «1С» поздравляет победителей и всех участников конкурса и благодарит региональных партнеров за высокий уровень подготовки участников и успешное проведение отборочных мероприятий.

Конкурс «Лучший пользователь информационной системы 1С:ИТС» призван объединять специалистов разных профессий, использующих программы и сервисы 1С в ежедневной работе, – бухгалтеров коммерческих организаций и госсектора, специалистов по кадровому учету, разработчиков и ИТ-специалистов в области 1С.

Благодаря живой, творческой атмосфере участники могут общаться с единомышленниками, заводить новые знакомства в деловой среде, становясь частью сообщества профессионалов 1С:ИТС.