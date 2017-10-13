Новое поколение Oracle Exadata X7 работает с производительностью In-Memory в общем хранилище

Oracle анонсировала следующее поколение оптимизированных комплексов Oracle Exadata X7 с существенными усовершенствованиями аппаратного и программного обеспечения, повышающими общую производительность, емкость хранилища, пропускную способность сети и уровень автоматизации. Exadata X7 обеспечивает исключительное быстродействие и надежность для работы с самыми большими, критичными для бизнеса рабочими нагрузками баз данных

Oracle Exadata - это оптимизированный программно-аппаратный комплекс, разработанный как идеальная платформа для всех рабочих нагрузок баз данных. Он оснащен горизонтально-масштабируемыми ресурсами: вычислительными, оптимизированными для баз данных, сетевым интерконнектом InfiniBand и интеллектуальным хранилищем для обеспечения максимальной производительности и низких затрат. Специализированные алгоритмы значительно ускоряют обработку всех типов баз данных, включая OLTP, аналитику и консолидированные БД. Автоматизация по всему стеку и полная оптимизация компонентов в Exadata снижает потребность в квалифицированном труде человека, что позволяет сократить затраты и повысить ее надежность. Простота, масштабируемость и высокая надежность Exadata делают ее хорошей основой для недавно анонсированного решения Oracle Autonomous Database Cloud.

Сегодня Oracle Exadata используют 4 из 5 крупнейших в мире банков, телекоммуникационных компаний и розничных сетей. Комплекс Exadata можно развернуть непосредственно на площадке заказчика, в облаке Oracle Cloud или воспользоваться уникальным предложением Oracle Cloud at Customer.

Аппаратное обеспечение Exadata X7 включает в себя новейшие процессоры Intel® Xeon© Scalable Processors, ведущее в отрасли хранилище на флэш-памяти PCIe NVMe с увеличенной на 100% емкостью и накопителях на жестких дисках на 25% большей емкости. Полная стойка комплекса Exadata X7 имеет емкость совокупную дискового хранилища1,7 петабайт или 720 терабайт в случае хранилища, целиком построенного на флэш-памяти NVMe.

Пропускная способность сети Ethernet увеличилась на 150% - с 10 до 25 Гбит/с, а емкость оперативной памяти и производительность выросли на 50%. В целом приложения баз данных - OLTP, аналитики и смешанных рабочих нагрузок – работают на Exadata X7 20-40% быстрее.

Полностью интеллектуальное программное обеспечение Oracle Exadata обладает уникальной способностью координировать и оптимизировать производительность приложений, включая серверы баз данных, сети и хранилища. Поскольку корпорация Oracle владеет всем стеком аппаратных и программных технологий Exadata и контролирует их, функциональность комплекса была адаптирована для распознавания разных рабочих нагрузок и приложений, приоритезации операций в реальном времени и выполнения запросов к базе данных на вычислительных узлах и на серверах хранения данных. Каждый новое поколение Exadata наращивает эти преимущества.

Дополнительно анонсированы инновации в программном обеспечении Exadata, которые расширяют возможности технологий баз данных Oracle при использовании флэш-хранилища Exadata NVMe большой емкости, что позволяет аналитическим рабочим нагрузкам достигать производительности вычислений в оперативной памяти (in-memory) при обработке чрезвычайно больших наборов данных, находящихся на общем хранилище. Такой прорыв стал возможен благодаря тем же алгоритмам векторной обработки данных, которые используются СУБД для обработки данных в памяти DRAM. Эти алгоритмы позволяют ускорить OLTP-нагрзки или аналитику баз данных, автоматически создавая отформатированный по столбцам кэш-буфер во флэш-памяти Exadata, что повышает производительность аналитических задач до 400%.

Для нагрузок типа OLTP новое программное обеспечение Exadata также обеспечивает производительность вычислений в оперативной памяти при использовании внешней разделяемой системы хранения данных. Программное обеспечение Exadata теперь автоматически задействует DRAM в качестве кэша-памяти серверов хранения для ускорения доступа к данным на 250% по сравнению с уже и без того очень малым временем доступа к флэш-хранилищу. Чтобы избежать избыточного кэширования одних и тех же данных, уникальные алгоритмы автоматически координируют кэш в памяти сервера базы данных и кэш в памяти сервера хранения. Эта функция не может быть реализована с помощью обычного хранилища.

«Oracle Exadata продолжает расширять инновации быстрее, чем любая другая платформа баз данных или хранения данных, - сказал Хуан Лоайза, старший вице-президент Oracle по технологиям для аппаратных систем. - В 2014 году архитектура интеллектуального хранилища Exadata стала первым решением с поддержкой флэш-памяти PCI/NVMe, комплекс Exadata X5 впервые использовал систему хранения для разгрузки запросов к базе данных и был единственной платформой, обеспечивающей производительность вычислений в оперативной памяти для общего хранилища в задачах OLTP и Analytics. Кроме того, Oracle Exadata - это единственная платформа базы данных с вариантами развертывания на площадке заказчика (on-premises), в публичном облаке и в модели Oracle Cloud at Customer с размещением публичного облака в ЦОД заказчика».