Cloud4Y предоставила «Шуманн РУС» защищенное «Облако ФЗ 152»

Cloud4Y объявила о начале предоставления услуги защищенного «Облака ФЗ 152» компании «Шуманн РУС».

«Шуманн РУС» является дочерним предприятием немецкой компании «Профессор Шуманн ГмбХ» – ведущего поставщика консультационных и ИТ-решений по управлению кредитным риском и анализа финансовой отчетности в крупнейшие европейские концерны. Помимо профессионального консультирования компания на протяжении 20 лет осуществляет интегрированное внедрение инновационных ИТ-решений.

Сегодня «Профессор Шуманн ГмбХ» обслуживает более 290 крупных предприятий реального и финансового сектора. Компания поддерживает партнерские отношения с информационно-рейтинговыми агентствами, банками, страховыми и коллекторскими агентствами, а также отраслевыми информационными службами.

Среди разработок компании наибольшую известность получила автоматизированная система кредитного менеджмента Credit Application Manager (CAM), выполняющая проверку кредитоспособности контрагентов с учетом информации из внешних и внутренних источников, а также система анализа финансовой отчетности Jana.

C 1 сентября 2015 года в Российской Федерации действует положение о локализации хранения баз и отдельных процессов обработки персональных данных российских граждан на территории России, определенное в Федеральном законе №242 от 21 июля 2014 года. В связи с этим «Шуманн РУС» для обработки и хранения персональных данных в соответствии с 152-ФЗ и 242-ФЗ приняли решение использовать отдельное защищенное «облако» для размещения ИСПДн от Cloud4Y.

Применяемые в облаке средства защиты прошли в установленном порядке оценку соответствия и имеют сертификаты, выданные соответствующими органами ФСТЭК и ФСБ России. Cloud4Y выступает в качестве лица, отвечающего за обработку ПДн по поручению оператора, а размещение ИСПДн предоставляется как услуга, то есть, заказчик не имеет капитальных затрат.

«Облако ФЗ 152» позволяет получить сопровождение IT-инфраструктуры высококвалифицированным персоналом в режиме 24х7. Это удобно и позволяет направить сэкономленное время команды специалистов «Шуманн РУС» на профессиональное решение более важных вопросов бизнеса клиентов, в то время как комплекс организационно-технических мер Cloud4Y обеспечивает надежную защиту прав и свобод человека при обработке его персональных данных.