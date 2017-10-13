Bentley представила BIM-приложение AECOsim Building Designer CONNECT Edition

Bentley Systems, Incorporated объявила о выходе приложения AECOsim Building Designer CONNECT Edition для информационного моделирования зданий (BIM) от компании Bentley.

Приложение предназначено для крупных и/или сложных проектов строительства, которые обычно сталкиваются с проблемами объединения площадной и линейной инфраструктуры (например, автомобильных дорог, железных дорог, коммуникационных сетей и т.д.). Очень часто проектные организации при работе над такими проектами несут широкую ответственность за многочисленные дисциплины и в целом за организацию работы субподрядчиков и партнеров.

Пользователи AECOsim Building Designer V8i продемонстрировали его универсальность в различных типах проектов. Среди номинаций конкурса Bentley Be Inspired 2017, 63 проекта были выполнены с использованием AECOsim, включая 15 из 51 финалиста. Проекты были самыми разнообразными: строительство мостов, аэропортов, олимпийских объектов, горнодобывающих объектов, морских установок, коммунальных систем, объектов энергетики, коммуникационных сетей и систем водоочистных сооружений.

В проектах, выдвинутых на получение премии, использовалось ПО GenerativeComponents, часть AECOsim Building Designer, предназначенное для итеративного проектирования с учетом ограничений и связей между объектами с целью оптимизации качества и эффективности проекта.

Новое ПО AECOsim Building Designer CONNECT Edition использует общую комплексную среду моделирования со всеми приложениями Bentley CONNECT Edition. Не имея комплексной среды моделирования, инженеры и архитекторы сталкиваются с проблемой обмена сложными данными, что приводит к потере данных и повторным расчетам или даже применению BIM приложения для моделирования геометрической формы, не содержащей BIM информации.

AECOsim Building Designer CONNECT Edition объединяет работу архитекторов, конструкторов и инженеров в едином приложении и увеличивает масштабируемость благодаря использованию комплексной среды моделирования CONNECT Edition. Новая версия обеспечивает беспроблемную функциональную совместимость со всем многоотраслевым портфелем приложений Bentley для проектирования, расчетов и строительства.

Все приложения CONNECT Edition, включая MicroStation CONNECT Edition, пользуются преимуществами автоматического создания проектной документации в центре документации CONNECT Edition. Центр документации значительно улучшает качество и эффективность составления комплекта чертежей. AECOsim Building Designer также пользуется преимуществами моделирования реальности, с помощью которого производится захват существующей инфраструктуры по фотографиям и/или сканированным изображениям в инженерные модели реальности с помощью ContextCapture от Bentley. Таким образом, актуальные геопривязанные проектные данные заносятся непосредственно в среду проектирования AECOsim.

Сантану Дас, старший вице-президент Bentley Systems по моделированию, сказал: «Это волнительное время для Bentley, ведь мы завершаем реализацию приложений CONNECT Edition. AECOsim Building Designer CONNECT Edition дает возможность нашим пользователям повысить производительность и организовать совместную работу между смежными отделами с помощью оптимизированного рабочего процесса, осуществляющего обмен данными и документацией в единой среде проектирования. Мы продолжаем развивать BIM технологии. Новая версия AECOsim Building Designer помогает сотрудничать по проектам любого масштаба и сложности, а также автоматизировать создание проектной документации для всех участников. Поскольку сервисы CONNECT доступны всем подписчикам приложений Bentley, мы предлагаем преимущества ProjectWise для каждого пользователя AECOsim Building Designer».

Доступные всем подписчикам приложений Bentley сервисы CONNECT отражают стремление Bentley выполнять задачи, с которыми сталкиваются организации при переходе к цифровым технологиям. В цифровом мире пользователи учатся по-другому, берут свою работу с собой, куда бы они не направлялись, и взаимодействуют с многочисленными командами, удаленными друг от друга географически. Благодаря Microsoft Azure, сервисы CONNECT являются основой для использования любых приложений Bentley.