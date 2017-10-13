ABI Product переходит на интегрированное планирование на базе SAP IBP и SAP APO

ABI Product, крупнейшая мясоперерабатывающая компании России, при поддержке SAP автоматизирует процесс планирования продаж и операций, а также финансового прогнозирования и моделирования. Для реализации этой задачи используются решения SAP IBP for Sales & Operations, SAP APO Demand Planning, SAP APO Supply Network Planning. На данный момент завершена автоматизация процессов ассортиментного планирования, прогнозирования спроса, начата реализация планирования цепочки поставок и оценки результатов финансового плана.

Людмила Гвоздева, коммерческий директор ABI Product, отметила: «Пока российский рынок мясопереработки слабо консолидирован, перед нами открыта масса возможностей по развитию бизнеса и наращиванию объемов продаж. Однако, чтобы реализовать этот потенциал необходимы эффективные инструменты планирования и управления. Перед командой проекта внедрения SAP стояли достаточно амбициозные задачи – помимо автоматизации бизнес-процессов, необходимо было сократить сроки расчетов планов, синхронизировать активности внутри подразделений и повысить вовлеченность сотрудников. Проект по автоматизации позволил значительно улучшить процесс интегрированного планирования, а также решить проблемы, выявленные во многих смежных областях».

Для полноценного внедрения процесса интегрированного планирования были выбраны компоненты решений SAP IBP и SAP APO. Процессы прогнозирования продаж реализованы на базе системы SAP APO Demand Planning, которая на основании данных предыдущих периодов и встроенных предикативных аналитических моделей формирует максимально точные прогнозы продаж.

Внедрение SAP APO Demand Planning повышает точность прогнозирования по показателю SKU (единица складского учета) на 10%, что позволяет в дальнейшем корректировать складские запасы и снижать издержки, а также повышать качество сервисного обслуживания клиентов. Инструмент SAP APO Supply Chain Planning создает с помощью встроенной оптимизационной модели максимально эффективные планы цепочки поставок и управляет производством, закупками и распределением запасов готовой продукции, сырья и материалов по всей логистической сети.

Сейчас ABI Product реализует следующий проект по автоматизации финансового прогнозирования и моделирования. С помощью ежемесячного сравнения прогнозного бизнес-плана, ожидаемого годового финансового результата и утвержденного бюджета, отслеживаются и корректируются финансовые разрывы, а также выстраиваются различные сценарии, из которых затем отбирается оптимальный вариант с максимальной прибылью и потенциалом роста доли рынка.

Ара Агузумцян, директор по консалтингу и поддержке SAP СНГ, отметил: «Компания ABI Product была первой российской компанией, перешедшей на интегрированное бизнес-планирование продаж и операций на базе SAP IBP. Проект сложный, объемный и одновременно крайне интересный, результативный. По итогам уже внедренной системы SAP APO DP и SAP IBP for Sales & Operations, компания имеет единый разделяемый всеми подразделениями план продаж. Согласование прогнозов и планов происходит теперь в одной системе, с использованием консолидированных достоверных данных и единого хранилища. Появилась возможность сравнения стратегического плана с ежемесячными тактическими планами, при необходимости можно вносить коррективы в стратегические инициативы, которые уже находятся в стадии реализации. Проект был номинирован на SAP Value Award 2017 и стал одним из победителей премии».