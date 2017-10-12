Kyocera Document Solutions представила новое печатное оборудование

Kyocera Document Solutions объявила о запуске на российском рынке лазерного принтера Ecosys P8060cdn и новых аппаратов многофункциональных устройств (МФУ) TASKalfa 7052ci и TASKalfa 8052ci. Оборудование обеспечивает скоростную печать документов и рассчитано на эксплуатацию в офисах крупных компаний.

Новые продукты Kyocera выполнены на долговечных компонентах, которые продлевают срок службы оборудования и гарантируют его надежную, эффективную и экологичную работу.

В новую серию МФУ вошли две модели Kyocera TASKalfa — 7052ci и 8052ci. Устройства обладают оперативной памятью 4,5 ГБ и подающими мощностями на 7 650 листов. Новые технологии цветопередачи позволяют получить высокое качество изображения. Даже при печати на самых высоких скоростях четкость изображения остается прежней благодаря базовому разрешению печати 1 200 х 1 200 точек на дюйм и глубине цвета 2 бита, что является аналогом качества печати 4 800 х 1 200 точек на дюйм.

Также высокая производительность МФУ обеспечивается за счет твердотельного накопителя (SSD) на 8 ГБ и жесткого диск (HDD) на 320 ГБ, которые гарантируют высокую скорость и максимальное разрешение печати. Модели TASKalfa предлагают индивидуальные опции обработки бумаги, включая буклетирование и фальцовку в три сложения.

Скорость печати документов формата А4 на TASKalfa 7052ci составляет 70 листов в минуту для черно-белой печати и 65 листов в минуту для цветной.

Показатели TASKalfa 8052ci чуть выше — 80/70 листов в минуту для черно-белой и цветной печати соответственно.

Оснащение МФУ опциональным контроллером Feiry позволит ещё больше увеличить производительность и качество печати.

Цветной принтер Ecosys P8060cdn обладает скоростью черно-белой/цветной печати 60/55 страниц формата А4 в минуту, а также способен обрабатывать до 7 150 листов. Благодаря технологии цветопередачи Ecosys с базовым разрешением печати 1 200 x 1 200 точек на дюйм и глубиной цвета 2 бита обеспечивает высокое качество изображения.

Высокую скорость печати гарантируют долговечные компоненты — твердотельный накопитель (SSD) на 8 ГБ, жесткий диск (HDD) объемом 320 ГБ. Для быстрого доступа ко всем необходимым функциям у P8060cdn есть обновленный интуитивный сенсорный дисплей HyPAS с диагональю 22,8 см. Основным преимуществом данной модели является печать в формате SRA3 — это формат бумаги A3 с полями, которые после печати можно обрезать и получить изображение без белых полей.

Kyocera позиционирует себя как компания, защищающая окружающую среду, что отражено в названии одного из её продуктов — цветного лазерного принтера Ecosys («ЭКОлогичность», «ЭКОномичность», «СИСтемная печать»). Данное устройство предоставляет покупателям возможности экологически чистой печати в трёх режимах: двусторонняя печать, печать нескольких страниц на одном листе и черновая печать, что значительно экономит тонер и бумагу.

МФУ TASKalfa обеспечивают безопасность печати благодаря протоколам SSL, IPsec, SNMPv3, а также обладают функцией сохранения заданий и управления ими и возможностью черновой печати документов. Использование TASKalfa позволяет печатать сообщения из электронной почты.