КРОК создал для «ЗапСибНефтехима» мультимедийную и ВКС-инфраструктуру

КРОК создал для «ЗапСибНефтехима» современную мультимедийную и ВКС-инфраструктуру на смотровой площадке заказчика.

«ЗапСибНефтехим» будет введен в промышленную эксплуатацию в 2020 г., комплекс позволит в несколько раз снизить долю импорта в отрасли. Одновременно с запуском технологически сложного промышленного объекта, СИБУРу потребовалась аудиовизуальная инфраструктура «под ключ» для организации управляющих и операционных бизнес-процессов, связанных со строительством.

На смотровой площадке «ЗапСибНефтехима» КРОК создал две мультимедийные площадки. Они оснащены видеостенами и системой ВКС, которая позволяет в защищенном режиме и с высоким уровнем качества осуществлять корпоративные коммуникации. Благодаря этому руководство московского корпоративного центра СИБУРа и комплекса «ЗапСибНефтехим» в Тобольске могут совместно в режиме онлайн смотреть видеотрансляцию со строящихся объектов, решать возникающие вопросы, и контролировать реализацию и соблюдение сроков каждого этапа проекта.

Конференц-зал обеспечивает проведение совещаний с большим количеством участников для заключения контрактов на поставку стройматериалов, подписания соглашений о создании новых производств, демонстрации пусков промышленного оборудования и др. Размер видеостены, установленной на площадке, 50 кв.м. Она состоит из 36 модулей-мониторов и оснащена интеллектуальной системой управления. Благодаря этому на экране обеспечивается одновременная демонстрация разных типов контента высокой четкости (ВКС-сеанс, графики, слайды, видеоконтент) по принципу мозаики.

Вторая площадка — кабинет руководителя — помогает руководству «ЗапСибНефтехима» проводить совещания с рабочими проектными группами для контроля статуса выполнения строительных работ. Видеостена, размером 5 кв.м., помогает визуализировать данные для принятия решений. Управление контентом происходит с помощью сенсорного монитора.

«Это не первый проект КРОК по созданию мультимедиа инфраструктуры для строящихся масштабных производств. Компании берут на вооружение технологии, позволяющие в разы ускорить корпоративные коммуникации, а значит и соблюдать запланированные сроки проектов. Мы всегда рады помочь заказчику и поделиться опытом строительства аудиовизуальных комплексов — у нас в портфеле более 1500 проектов. Уверен, что смотровая площадка помогает «ЗапСибНефтехиму» в полной мере демонстрировать будущий потенциал одной из крупнейших нефтехимических баз в мире», — сказал руководитель направления аудиовизуальных комплексов Дмитрий Шабанов.