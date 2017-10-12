«Корус Консалтинг» расширила портфель решений для продвинутой аналитики продуктами SAS

ГК «Корус Консалтинг» заключила партнерское соглашение с компанией SAS. Интегратор предложит своим заказчиками полный спектр решений на базе аналитической платформы вендора.

SAS — крупнейшая в мире частная ИТ-компания в сегменте решений и услуг в области бизнес-аналитики. Клиенты SAS — это более 83 тысяч организаций в 158 странах мира. По данным IDC, SAS занимает около 30,5% мирового рынка углубленной аналитики.

В рамках партнерского соглашения «Корус Консалтинг» предложит российским и международным компаниям из различных отраслей всю линейку продуктов SAS для продвинутой аналитики: решения для клиентской аналитики SAS Customer Intelligence, систему для построения сложных аналитических моделей SAS Enterprise Miner, интерактивные инструменты для визуальной и продвинутой аналитики SAS Visual Data Mining and Machine Learning и SAS Visual Statistics, комплексы решений для противодействия мошенничеству и управления рисками, а также платформенные технологии для создания аналитических хранилищ и управления данными.

«У наших текущих клиентов мы видим особенный интерес к системам для глубокого анализа клиентского портфеля — созданию аналитической CRM на базе платформы SAS. Более точная сегментация, персонализированные предложения, корректные промо-акции для различных целевых аудиторий и прогнозирования их эффекта — лишь некоторые преимущества, которые получают пользователи системы. Сам рынок подталкивает нас к тому, чтобы решения вендора стали частью продуктового портфеля нашего направления продвинутой аналитики», — отметила Наталья Малыхина, руководитель направления Advanced Analytics департамента BI ГК «Корус Консалтинг».

«"Корус Консалтинг" — сильный игрок на российском рынке создания комплексных аналитических решений с глубокой предметной экспертизой в ряде индустрий. Уверен, что, объединив инновационные продукты SAS и опыт нашего нового партнера, мы сможем предложить заказчикам из розничной торговли, телекома, сектора финансовых услуг и других отраслей качественные и приносящие большую отдачу решения на базе единой платформы. Такие решения позволят заказчикам выявлять новые точки роста бизнеса и скрытые факторы, которые влияют на бизнес-показатели, получать дополнительную прибыль за счет эффективной работы с клиентами, оптимально распределять ресурсы», — сказал Валерий Панкратов, вице-президент, генеральный директор SAS Россия/СНГ.