Cloud4Y предоставил компании «3С Автоматизация» облачную инфраструктуру

Cloud4Y объявила о том, что стала провайдером облачной инфраструктуры для компании «3С Автоматизация».

Компания «3С Автоматизация» разрабатывает и предлагает технические решения по автоматизации процесса управления запорно-регулирующей арматурой на трубопроводах любого диаметра и назначения в местах отсутствия линий электроснабжения, стесненных городских условиях, на отдаленных участках, а также в границах дорожного полотна. Стационарные системы дистанционного управления и переносные мобильные приводы 3С уже установлены на многих объектах крупнейших операторов инженерных сетей г. Санкт-Петербурга, позволяя автоматизировать управление сложными инженерными коммуникациями.

Являясь сторонником современных технологий, для решения IT-задач компания выбрала услугу аренды облачной инфраструктуры (IaaS) от Cloud4Y. Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y обладает серверным и сетевым оборудованием корпоративного уровня, которое размещено в сети дата-центров уровня Tier-3. Провайдер готов делегировать возможности управления «облаком» от провайдера к клиенту с помощью удобной платформы самообслуживания vCloud Director 8.20, но в то же время предоставляет в аренду большой выбор лицензий и полностью готовых IT-услуг (SaaS). Сервисы предоставляются в нужном объеме с возможностью пост оплаты и гибкого изменения количественного и качественного состава.

«Руководством "3С Автоматизация" была поставлена задача выбрать «облако» с минимальной ценой для работы с серверами из любой точки мира. «Провайдер-победитель» тестирование не прошёл. Следующим оказался Cloud4Y благодаря активной и правильной политике их менеджера. Тут тест прошёл «на ура», и дальше выбирать не было смысла. Есть пожелание, чтобы «бесплатная» ширина канала с сервером была увеличена, так как 5 Mb для нас узко. На данный момент мы довольны услугами и готовы рекомендовать, если спросят совета», - отметили в «3С Автоматизация».