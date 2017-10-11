Schneider Electric локализует производство ПЛК Modicon M340 в России

Schneider Electric объявилао локализации производства программируемых логических контроллеров Modicon M340, а также платформы ввода-вывода Modicon X80 на своем заводе ШЭЗЭМ («Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок») в г. Коммунар Ленинградской области.

Выпускаемые на предприятии продукты имеют отличительный префикс RU на конце серийного номера, снабжены паспортом изделия и необходимыми сертификатами, а также маркировкой «Сделано в России». Технические и эксплуатационные характеристики локализованных модулей полностью идентичны свойствам изделий, выпускаемых на заводе во Франции. Все гарантийные и сервисные обязательства, равно как и коммерческие условия приобретения изделий остались неизменными: время изготовления и поставки наиболее востребованных модулей ощутимо сократилось, при этом их цена не возросла.

Платформа ввода-вывода Modicon X80 полностью совместима с самой высокотехнологичной серией ПЛК Modicon - M580. Это позволит отечественным пользователям создавать решения для АСУ ТП любой сложности, используя преимущественно российские компоненты.

«Компания Schneider Electric не первый год идет по пути локализации производства. Еще один шаг к становлению компании по-настоящему российской - локализация производства ПЛК Modicon под Санкт-Петербургом, - сказал Игорь Амоскин, вице-президент управления «Промышленность» Schneider Electric. - Мы рады обеспечивать наших заказчиков решениями мирового уровня, произведенными в России, и уверены, что они оценят оперативность поставок и оставшиеся неизменными качество и цену изделий».

Modicon - востребованная линейка программируемых логических контроллеров (ПЛК), широко применяемая в различных областях промышленности, а также на объектах инфраструктуры.