«Росэлектроника» примет участие в развитии спутниковой навигации в Армении

Специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех примут участие в создании инфраструктуры спутниковой навигации в Армении. Участие в проекте основного разработчика ГЛОНАСС/GPS аппаратуры в России – НИИМА «Прогресс» (входит в холдинг), зафиксировано в соглашении о намерениях, заключенном в Ереване в рамках Второго Международного форума евразийского партнерства (МФЕП).

Кроме НИИМА «Прогресс» с российской стороны в проекте участвуют «ГЛОНАСС» и оператор системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», со стороны Армении - «ЕИА Инжиниринг».

Документ был подписан в присутствии премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна и министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

В соответствии с соглашением стороны планируют развернуть на территории Армении инфраструктуру, обеспечивающую функционирование устройств и систем вызова экстренных оперативных служб, предназначение которой аналогична российской системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Также соглашение предусматривает проведение научных исследований и разработок в сфере создания и совершенствования перспективных навигационно-информационных технологий на основе разворачиваемой на территории Армении инфраструктуры; гармонизацию навигационного оборудования в России и Армении; создание авторизированных центров по продаже, установке и тестированию навигационного оборудования, включая устройства вызова экстренных оперативных служб; подготовку сертифицированных кадров по установке и тестированию навигационного оборудования.

«Российская Федерация и Республики Армения заинтересованы в создании гармонизированных навигационно-информационных систем, функционирующих с использованием технологий спутниковой навигации ГЛОНАСС. Уверен, что соглашение, которое мы сегодня подписали, будет способствовать формированию стратегического партнерства для организации и развития сотрудничества в сфере навигационной деятельности на благо народов России и Армении», – сказал генеральный директор «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля. – Мы с гордостью говорим о том, что в России разработана и в 2015 году введена в промышленную эксплуатацию Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС», которая стала первой подобной системой в мире. «ГЛОНАСС» открыто для сотрудничества и готово помочь в построении подобных «ЭРА-ГЛОНАСС» систем, позволяющих снизить смертность на дорогах при ДТП и обеспечить контроль за эффективностью перевозок в интересах участников внешнеэкономической деятельности».

Генеральный директор НИИМА «Прогресс» Василий Шпак отметил: «На данный момент в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано уже более 1 млн транспортных средств, оснащенных устройствами вызова экстренных оперативных служб. Обладая большим технологическим заделом, ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» является ЭКО-средой, позволяющей создавать и реализовывать новые продукты и сервисы. Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» готов выполнить проекты любой сложности в максимально сжатые сроки».

После подписания соглашения состоялась рабочая встреча руководителей «ГЛОНАСС» и «НИИМА «Прогресс» с заместителем Министра транспорта, коммуникаций и информационных технологий Республики Армения Борисом Демирханяном. На встрече обсуждались практические шаги по организации и внедрению сервисов системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на территории Армении – услуги оформления ДТП по Европротоколу – без привлечения сотрудников ГИБДД; услуги «Умного страхования»; мониторинг транспортных средств для государственных и коммерческих компаний, а также информационные сервисы для конечных пользователей – Помощь на дороге, Эвакуация, Аварийный комиссар, Охранные сервисы, Юридическая помощь.