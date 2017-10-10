«Вокорд» представила сервис распознавания лиц Vocord FaceMatica

«Вокорд» запустила на своем сайте облачный сервис распознавания лиц и определения возраста FaceMatica.

Сервис Vocord FaceMatica доступен во всех браузерах и имеет интуитивно понятный интерфейс. Этот инструмент позволяет любому пользователю определить степень похожести двух фотографий, или нескольких фотографий с эталонным изображением, определить пол и возраст человека.

На сайт загружается галерея фотографий, поддерживается также пакетная загрузка до 500 фотографий одномоментно. После этого загружается эталонное изображение. Система автоматически определяет степень похожести изображений из галереи с эталонным фото и ранжирует их в процентном соотношении. Также выдается статистика по полу и возрасту. В выборках не учитываются фотографии без лица, отдельно выделяются групповые фотографии.

Заказчики и разработчики приложений могут в тестовом режиме on-line проверить возможности Vocord FaceMatica, чтобы в дальнейшем интегрировать сервис распознавания лиц в собственные внешние приложения на основе интерфейса программирования API (Application Programming Interface). Платформа унифицирована и удобна с точки зрения интеграции на различных платформах.

Облачный сервис FaceMatica имеет лучшие характеристики по быстродействию и точности работы, благодаря лучшему в мире нейро-сетевому алгоритму распознавания лиц Vocord (по результатам тестов NIST и MegaFace).