SAP переносит облачную платформу для разработки SAP Cloud Platform в российский дата-центр

SAP объявила о размещении своей облачной платформы разработки SAP Cloud Platform (SCP) в российском центре обработки данных. Россия стала 7 страной, в которой компания разместила платформу, инвестировав в этот проект несколько миллионов евро.

SAP перенесла платформу SAP Cloud Platform в локальный ЦОД в Москве в связи с большим интересом рынка к совместным разработкам в облаках.

SCP – это комплексное решение для совместных инноваций с клиентами, партнерами и разработчиками SAP. Нахождение SCP в локальном ЦОДе повышает производительность работы платформы для пользователей из СНГ. Ряду клиентов принципиально важно хранить данные на территории РФ, для других разработок перенос был необходим для работы с персональными данными на территории России.

SCP позволяет создавать решения с использованием новейших технологий и содержит в себе микросервисы для интернета вещей, блокчейна, машинного обучения, аналитики больших данных, информационной безопасности. Облачная платформа может быть также использована для интеграции приложений SAP и других производителей. При минимальных инвестициях специалисты получают возможность быстрой разработки и подключение готовых сервисов вместо создания всего проекта с нуля. Платформа имеет сертификат ФСТЭК на технические условия.

Российскими компаниями на SCP уже разработаны пилотные сценарии в области диспетчеризации скорой помощи, оптимизации складских ресурсов, мониторинга холодильного оборудования, расчета оптимальной цены товара с помощью различных математических моделей, формирования оптимального расписания и маршрутов загрузки банкоматов, создания парковочного облака, использования блокчейн в работе НПФ и многие другие.

«Россия сейчас находится на пути перехода к цифровой экономике. На наш взгляд, без новейших решений сделать это будет непросто. Именно поэтому мы переносим нашу облачную платформу в локальный ЦОД, чтобы у каждого желающего – нашего партнера, клиента, независимого разработчика или стартапа - появилась возможность реализовать свою идею с использованием самых передовых технологий, затратив при этом минимум времени и инвестиций», — сказала Наталия Парменова, исполнительный директор SAP СНГ.

Одной из первых стала использовать решение для промышленного интернета вещей, разработанное на платформе SCP, компания НЛМК.

«НЛМК постоянно ищет возможности применения в бизнесе новый технологий. Платформа SCP позволяет нам быстро и эффективно реализовывать проекты, проверять и тестировать наши идеи. Мы получили очень мощный и, главное, гибкий инструмент для нашего цифрового развития. Мы видим большой потенциал в его использовании в ИТ-архитектуре нашей компании», - отметила Елена Демьянова, вице-президент по развитию информационных технологий НЛМК.

В рамках продолжения сотрудничества с Ростелекомом, платформа SCP также будет размещена в совместном ЦОДе SAP и «Ростелекома».

«Ростелеком» стремится расширить спектр цифровых услуг, в том числе, и в области разработки, аналитики и управления бизнесом. В настоящее время мы прорабатываем партнёрскую программу с SAP, в рамках которой планируется развитие целого ряда направлений – здесь будут и готовые услуги, и средства для их создания. SAP Cloud Platform станет ещё одним инструментом в портфеле «Ростелекома», который позволит нашим клиентам и партнёрам создавать новые, высокотехнологичные сервисы. Выбор компанией SAP «Ростелекома» в качестве партнера и поставщика услуг ЦОД в России лишний раз подтверждает высокое качество предоставляемых компанией услуг», - сказал Роман Шульгинов, вице-президент по сервисной платформе «Ростелеком».