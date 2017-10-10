Omnicomm внедрила систему спутникового мониторинга в автопарке строителей метро

Omnicomm объявила о внедрении системы спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в автопарке строительной компании Fensma. Внедрение привело к сокращению расхода топлива на 30%.

Fensma — компания, специализирующаяся на выполнении полного спектра работ по строительству зданий и сооружений различного назначения с применением самых современных технологий в Москве и Московской области. В настоящее время ведущими проектом компании является реконструкция Щелковского шоссе, станции метро «Нижегородская улица», Китайского делового центра «Парк Хуамин» и нескольких жилых комплексов. Автопарк компании представлен 50 единицами техники — это грейферные и буровые установки, экскаваторы, погрузчики и другая строительная техника от крупнейших мировых производителей. В 2014 году Fensma приступила к оснащению машин системой мониторинга транспорта Omnicomm Online.

Ксения Карпова, специалист материально-технического снабжения компании Fensmа отметила: «Раньше нам приходилось доверять водителям на слово относительно того, какой объем топлива потребляют, где находится наша техника, сколько часов они отработали. С внедрением системы Omnicomm Online мы отслеживаем все параметры в режиме реального времени, видим точную и объективную информацию — это очень удобно и позволяет сокращать расходы на горючее, контролировать дисциплину водителей, экономить время».

На сегодняшний день мониторингом транспорта Omnicomm Online оборудовано 100% автопарка, констатируют в компании. Внедрением занимался ключевой партнер Omnicomm — «Омникомм-Сервис». По подсчетам сотрудников Fensma, внедрение Omnicomm Online позволило существенно сократить расходы на эксплуатацию и содержание автопарка.

«Мы смогли существенно оптимизировать топливные расходы — это очень ощутимо и важно для компании, которая выполняет основные виды работ с применением автотехники. Кроме того, система Omnicomm Online доказала свою надежность в самых разных условиях — при больших нагрузках, на самых тяжелых и трудоемких объектах, при разном температурном режиме. Хотим поблагодарить Омникомм-Сервис за отличную работу. Мы рады, что доверили весь автопарк одному производителю системы мониторинга транспорта», - сказала Ксения Карпова.

В компании также отметили, что продолжат дальнейшее сотрудничество с «Омникомм-Сервис», каждая новая единица техники будет оснащаться решением Omnicomm Online.

«Сегодня строительная отрасль требует инновационных подходов, позволяющих оптимизировать расходы компании. Большие затраты для таких фирм приходятся на содержание автопарков, оснащенных дорогостоящей, сложной техникой. И чем качественней контроль за работой автопарков, тем оптимальней затраты. Решение Omnicomm Online обеспечивает объективный контроль по целому ряду важных параметров, позволяя предотвратить хищение топлива, выход техники из строя, наладить дисциплину персонала, предотвратить простои машин и многое другое, что в конечном итоге исключает перерасход средств на предприятиях», - отметил директор по развитию компании «Омникомм-Сервис» Станислав Емельянов.