Nvidia представила компьютер с искусственным интеллектом для роботакси

Nvidia представила первый в мире компьютер с искусственным интеллектом (ИИ), предназначенный для полностью автономных роботизированных такси.

Новая система под кодовым названием Pegasus является расширением вычислительной платформы для задач ИИ Nvidia DRIVE PX, позволяя создавать автопилотируемые автомобили пятого уровня автономности (Level 5). Платформа Nvidia DRIVE PX Pegasus обеспечивает свыше 320 трлн операций в секунду, что в 10 раз больше производительности ее предшественницы Nvidia DRIVE PX 2.

Nvidia DRIVE PX Pegasus позволяет создавать новый класс транспортных средств, которые могут работать без водителя — полностью автономных, без руля, педалей и зеркал, с интерьером в стиле дома или офиса. Они прибудут по требованию, чтобы безопасно доставить пассажиров в точки назначения, обеспечивая свободу передвижения даже пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Миллионы часов потерянного во время вождения времени теперь можно будет потратить на то, что для вас действительно важно. Бесчисленные жизни будут спасены благодаря тому, что машины никогда не устают и не отвлекаются, и это позволит повысить безопасность на дороге, уменьшить пробки и освободить огромные территории, отведенные сейчас под парковки.

Из 225 партнеров, применяющих платформу Nvidia DRIVE PX, 25 разрабатывают полностью автономные роботакси на базе графических процессоров Nvidia CUDA. Сегодня их багажник напоминает небольшой дата-центр, в котором установлены стойки компьютеров с серверными GPU Nvidia, выполняющими операции глубокого обучения, компьютерного зрения и параллельных вычислений. Габариты, требования по питанию и стоимость таких систем не позволяет вывести такие автомобили на массовый рынок.

Вычислительные требования роботакси колоссальны — воссоздание картины окружения с помощью 360-градусных камер высокого разрешения и лидаров, определение местоположения автомобиля с точностью до сантиметра, отслеживание других автомобилей и людей и планирование безопасного и комфортного маршрута до цели назначения. Все эти операции нужно выполнять с многочисленными уровнями избыточности, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности. Вычислительные требования беспилотных машин в 50-100 раз выше, чем у самых передовых обычных автомобилей с человеком за рулем.

«Создание полностью самоуправляемого автомобиля является одной из самых важных задач нашего общества и одной из самых сложных в реализации, - отметил Дженсен Хуанг (Jensen Huang), соучредитель и президент Nvidia. - Pegasus с его рекордной скоростью вычислений в ИИ-задачах и эффективностью позволит обеспечить тот необходимый прорыв, которого так ждет вся индустрия».

Практически все автопроизводители и транспортные компании, а также стартапы используют решения для ИИ от Nvidia для создания автомобилей пятого уровня авномности.

«Nvidia DRIVE PX 2 – это мозг наших беспилотных прототипов, и мы с нетерпением ждем, когда сможем перейти на Nvidia DRIVE PX Pegasus», сказал Дмитрий Полищук, директор направления самоуправляемого транспорта Yandex.Taxi

Nvidia DRIVE PX Pegasus основана на четырех высокопроизводительных процессорах для задач ИИ. На платформе установлены два новейших SOC процессора Nvidia с графическими ядрами на базе архитектуры Nvidia Volta, а также два графических процессора нового поколения, предназначенных для ускорения задач глубокого обучения и компьютерного зрения. Эта система обеспечит огромные вычислительные возможности для полностью автономных автомобилей в компьютере размером с номерной знак со значительно меньшим энергопотреблением и стоимостью.

Система Pegasus имеет сертификат высочайшего уровня безопасности ASIL D и оснащена автономными входами/выходами, включая CAN (сеть контроллеров), Flexray, 16 специальных высокоскоростных входов для камер, радаров, лидаров и ультразвуковых датчиков, плюс разъемы 10Gbit Ethernet. Общая пропускная способность памяти превышает 1 терабайт в секунду.

Платформа Nvidia DRIVE PX масштабируется от одного мобильного процессора для автомобилей Level 2+/Level 3 до комбинации из нескольких мобильных процессоров и дискретных GPU для автомобилей Level 5. Эти конфигурации работают на базе единой открытой программной архитектуры. Все это позволяет автопроизводителям и ведущим поставщикам переходить от разработки в производство в широком спектре решений — от режима AutoCruise на шоссе до режима AutoChauffeur для поездок от одной точки до другой и до Pegasus для полностью автономных машин.

Nvidia DRIVE PX является одним из решений семейства Nvidia для задач ИИ. Нейросети, обученные в дата-центрах на суперкомпьютерах для ИИ Nvidia DGX-1, могут работать на платформах Nvidia DRIVE PX, установленных в автомобилях. Унифицированная архитектура позволяет использовать те же самые программные алгоритмы, библиотеки и инструменты Nvidia DRIVE, которые работают в дата-центре, для выполнения операций инференса в автомобиле.

Такой облачный подход позволяет автомобилям получать обновления по воздуху, чтобы постоянно, в течение всего срока службы, обогащаться новыми возможностями и функциями.

Pegasus будет доступен для партнеров Nvidia во второй половине 2018 года. Программное обеспечение Nvidia DriveWorks и конфигурации Nvidia DRIVE PX 2 доступны уже сегодня для разработчиков автономных автомобилей и алгоритмов.