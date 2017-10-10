Nvidia представила дизайн-лабораторию Holodeck

Nvidia объявила об открытии раннего доступа к Nvidia Holodeck - интеллектуальной платформе виртуальной реальности для разработчиков.

Платформа Nvidia Holodeck позволяет дизайнерам, разработчикам и заказчикам из любых точек мира совместно создавать и анализировать проекты в физически корректной виртуальной среде высокой реалистичности.

Фотореализм и эффект присутствия стимулируют творчество, позволяют лучше понять сцену или модель, упрощают процесс анализа и устраняют необходимость в создании физического прототипа. Благодаря реалистичной графике, физически корректному моделированию и поддержке совместной работы, Holodeck уже используется как мощная производительная дизайн-лаборатория для модулей ИИ, обученных с помощью симулятора Nvidia Isaac.

Разработчики продуктов, приложений и другого 3D контента получат ряд возможностей благодаря Nvidia Holodeck. Отрисовывание больших моделей высокой степени детализации с высокой реалистичностью в реальном времени в реальном масштабе. Разработчики могут сэкономить много времени, фокусируя внимание на проекте, вместо того чтобы заниматься упрощением сложных моделей для повышения скорости работы в VR.

Создание и взаимодействие с людьми, роботами и объектами в физически корректной среде. Понимая, как проект выглядит, ощущается, звучит и как ведет себя в разных средах еще до его физического воплощения, разработчики могут создавать лучшие и более надежные продукты.

Естественное сотрудничество в реальном времени в одном и том же виртуальном пространстве. Даже если команды находятся в разных уголках мира, они все равно могут совместно работать над проектом, чтобы создавать и выводить на рынок лучшие продукты быстрее.

Эффективный процесс работы благодаря инструментам моделирования на базе искусственного интеллекта (ИИ). Умные машины можно собирать и обучать в физически корректной среде Holodeck быстрее, дешевле и надежнее.

Будущие обновления Holodeck привнесут поддержку алгоритмов глубокого обучения в виртуальной среде, интерес к которым постоянно растет, и позволят обучать, моделировать, создавать контент и прорабатывать новые идеи с помощью искусственного интеллекта.

«Nvidia Holodeck дает возможность дизайнерам пригласить коллег, партнеров и заказчиков в общий реалистичный 3D мир, чтобы не упустить ни одной хорошей идеи, - сказал Боб Пете (Bob Pette), вице-президент по решениям для профессиональной визуализации Nvidia. - Это не имеющая аналогов среда для развертывания и тестирования модулей ИИ будет становиться все лучше с добавлением новых возможностей ИИ».

Ранний доступ к Nvidia Holodeck позволит дизайнерам, разработчикам и изобретателям экспериментировать с возможностями платформы и планировать будущую работу. Прием заявок на ранний доступ к Holodeck уже открыт.