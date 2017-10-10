Hitachi Vantara представила решение для интернета вещей на базе ПО Lumada

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., представила новое программно-аппаратное решение для развертывания систем интернета вещей – Hitachi IoT Appliance, созданное на базе Lumada, IoT-платформы от Hitachi. Это решение поставляется заказчику в виде полностью готовой к работе системы, а его архитектура сочетает в себе лидирующие на рынке системы хранения и вычислительные ресурсы от Hitachi с ведущими в отрасли сетевыми технологиями. Кроме того, решение предусматривает полную интеграцию с новейшим программным обеспечением Lumada.

Решение Hitachi IoT Appliance представляет собой не требующую дополнительных конфигураций систему, которую можно легко развернуть и подготовить к эксплуатации менее чем за час. Это дает предприятиям возможность гораздо быстрее подключать к сети свои промышленные и бизнес-активы, осуществлять их мониторинг и превращать в данные в знания, обладающие практической ценностью.

Сегодня внедрение систем для работы с интернетом вещей становится частью стратегии цифровой трансформации многих компаний. Бизнес нуждается в надежном и безопасном IoT-решении для подключения физических активов, быстрого сбора и комбинирования данных из разных источников и превращения их в ценные знания без прерывания обычных бизнес-процессов. Подобные технологии в многообразии представлены на рынке, однако вопросы безопасности, сложность циклов развертывания ИТ-систем, риски простоев, высокие требования к инфраструктуре и недостаток внутренних ресурсов для их удовлетворения затрудняют реализацию многих инициатив бизнеса в сфере Интернета вещей.

Система Hitachi IoT Appliance разработана специально для решения этих задач. Анализ данных от подключенных к сети устройств помогает оптимизировать операционную деятельность любым организациям: от заводских цехов и солнечных электростанций до водоочистных станций и корпоративных ЦОД. Фактически, решение Hitachi Vantara поможет бизнесу быстро повысить операционную эффективность, оптимизировать использование ресурсов, улучшить качество продукции, достичь более высокого уровня обслуживания клиентов и создать новые источники дохода.

Решение Hitachi позволяет упростить внедрение IoT-систем в любых производственных условиях. Его можно размещать в любой точке по выбору заказчика – от границы до центра информационной среды – то есть, там, где легче обеспечить конфиденциальность данных, удовлетворить ограничения сети и разрешить другие подобные проблемы. Это позволяет значительно снизить риски, сложность и неопределенность, присущие развертыванию систем IoT в корпоративных и промышленных средах, и при этом ускорить получение ценной аналитической информации и улучшить результаты бизнеса.

Решение Hitachi IoT Appliance спроектировано таким образом, чтобы помочь бизнесу ввести в эксплуатацию внедряемые системы интернета вещей: так, заказчики могут запустить интеллектуальную и гибкую IoT-платформу Lumada от Hitachi. Пользователи этой платформы могут быстрее реализовать преимущества расширенного комбинирования и координирования данных, а также возможности искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики. Таким образом, бизнес сможет оперативно собирать данные для анализа и превращать их в ценные знания, которые помогут принимать более продуманные и эффективные бизнес-решения.

«Hitachi IoT Appliance сочетает в себе лучшие решения Hitachi для создания надежных ИТ-инфраструктур и управления данными, интегрированные с нашей интеллектуальной и гибкой программной платформой Lumada с усовершенствованными функциями безопасности. Таким образом, новое решение дает крупным организациям возможность быстро внедрять IoT-системы в требуемом масштабе, – отметил Гурав Бора (Gaurav Bora), вице-президент Hitachi Vantara по управлению продуктами для промышленного интернета вещей. – Теперь наши заказчики могут быстро извлекать знания из своих физических и цифровых активов, чтобы повысить эффективность принимаемых бизнес-решений и продолжить цифровую трансформацию бизнеса».

Hitachi IoT Appliance появится на рынке позднее в этом году, тогда как программная платформа IoT Lumada уже доступна для приобретения.