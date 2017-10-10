«Бритиш Американ Тобакко» перенесла ИТ-системы в облако МТС

МТС объявила об успешной реализации проекта по миграции ИТ-систем группы компаний «Бритиш Американ Тобакко Россия» в облако МТС.

Оператор реализовал комплексный проект по предоставлению облачной ИТ-инфраструктуры (Infrastructure as a Service, инфраструктура как услуга). В ходе проекта МТС перевела ключевые ИТ-системы «БАТ Россия» на облачную платформу #CloudМТС в Москве, а также организовала защищенный канал связи к этим ресурсам. Дополнительно провайдер обеспечил катастрофоустойчивую конфигурацию ИТ-систем за счет использования резервной площадки в ЦОДе МТС в Санкт-Петербурге.

«Миграция на облако помогает «БАТ Россия» повысить экономическую эффективность и прозрачность управления ИТ-инфраструктурой. Мы создаём платформу для дальнейших расширений и роста. Этот проект позволил нам сократить время, необходимое на разворачивание инфраструктуры для новых проектов, с нескольких месяцев до двух недель, - отметила Дарья Гришина, директор департамента информационных технологий «Бритиш Американ Тобакко» в регионе Россия, Украина, Беларусь, Кавказ и Средняя Азия. - МТС успешно ответил на все вызовы и риски при реализации данного проекта: предложил конкурентные цены, оптимизировал лицензирование, адаптировал функционал резервного копирования и восстановления, а также провёл плавное переключение ресурсов с минимальным простоем и технологическими изменениями в среде заказчика».

«Переход на облачную модель использования вычислительных мощностей может позволить компаниям уже по итогам первого года достичь трехкратного сокращения затрат на ИТ-инфраструктуру. При такой очевидной экономической эффективности в сочетании с гибкостью и простотой управления бизнес совершенно точно будет всё активнее уходить в облака. МТС уже сейчас предоставляет клиентам комплексные решения, объединяющие ИТ и телеком-сервисы, и гарантируем максимальный уровень безопасности за счет наличия ЦОДов в различных регионах страны и масштабной собственной магистральной сети», – отметил директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков.

МТС предоставляет услуги облачных вычислений #CloudМТС во всех регионах присутствия России. В сентябре 2017 года компания запустила сервис Big-Data-as-a-Service (BDaaS), позволяющий клиентам МТС быстро, гибко и эффективно организовывать обработку больших данных без создания собственных вычислительных мощностей. Развитие направления будет связано как с расширением географии размещения ресурсов и увеличением их количества, так и с дальнейшим запуском инновационных решений в сфере облачных услуг.

Облачная платформа МТС организована на базе решения VMware и оборудования ведущих вендоров enterprise-уровня, что в сочетании с географической распределенностью ЦОДов категории TIER-III и разветвленной сетью собственных магистральных и городских каналов связи позволяет МТС предоставлять комплексный, полностью катастрофоустойчивый сервис.

«БАТ Россия» – один из лидеров российского табачного рынка с долей 22,52% по итогам 2016 года. Портфель марок включает такие известные международные и российские бренды, как Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike, Ява Золотая, Alliance и Ява.