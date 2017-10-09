Преподаватели проекта Samsung «УчимЗнаем» награждены премией «Учитель года – 2017»

На церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2017, прошедшей в Государственном Кремлевском дворце съездов 5 октября, были награждены 4 преподавателя проекта «УчимЗнаем», действующего при поддержке компании Samsung. Педагоги стали лауреатами конкурса в новой номинации «За многолетнюю и творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских больницах», которая теперь станет ежегодной.

Лауреатов награждали министр здравоохранения РФ Вероника Игоревна Скворцова и министр образования и науки РФ Ольга Юрьевна Васильева.

Звание «Учитель года – 2017» получили преподаватели «УчимЗнаем» из четырех регионов России.

Е.В. Кузнецова, учитель - тьютор ФНКЦ им Димы Рогачева, Москва. В Москве проект действует с 2014 года на базе московской школы №109, Российской детской клинической больницы и Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачёва.

М.И. Рыжова, учитель Воронежской областной клинической больницы номер 1, Воронеж. Школьный класс, рассчитанный на ежегодное обучение более 1000 детей, открылся для пациентов онкологического и гематологического отделений больницы 8 февраля 2017 года.

С.А. Шемчук, учитель русского языка и литературы Калининградской средней - образовательной школы-интерната при Калининградской областной детской больнице, Калининград. Два учебных класса, рассчитанных на детей, которые проходят длительный курс (более 21 дня) реабилитации или лечения, работают в детской областной больнице Калининграда с сентября 2016 года.

И.В. Кузнецова, учитель английского языка Хабаровской детской клинической больницы, Хабаровск. Первый учебный класс для пациентов онкогематологического отделения открылся в медучреждении летом 2016 года.

«Введение призовой номинации "За многолетнюю и творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских больницах" в программу Всероссийского конкурса "Учитель года России" - результат признания на федеральном уровне вклада Проекта "УчимЗнаем" и его технического партнера компании Samsung в обеспечение конституционного права на образование длительно и тяжело болеющих детей. Эта призовая номинация подтверждает результативность наших общих с компанией Samsung совместных усилий по созданию полноценной образовательной среды в детских больницах и решению проблем обучения детей, которые в силу тяжелых заболеваний изолированы от обычных школ и своего окружения», - отметил Сергей Витальевич Шариков, создатель и руководитель проекта «УчимЗнаем», почетный работник общего образования РФ.

«Мы рады поздравить преподавателей проекта «УчимЗнаем», ставших лауреатами самого важного конкурса России в образовательной сфере. Госпитальная педагогика - невероятно важное дело, которое помогает детям, находящимся на длительном лечении, успешно учиться, развиваться и общаться со сверстниками. Именно учителя – самая важная часть нашего совместного проекта, без которой он был бы просто невозможен.», - отметил Сергей Певнев, директор департамента по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти компании Samsung Electronics.

Проект «УчимЗнаем» реализуется с 2014 года. Руководители: Е.А. Ямбруг и С.В. Шариков. Проект был учрежден ГБОУ г. Москвы «Школа №109» («Школа Ямбурга») при поддержке Министерства образования и науки РФ, а также региональных ведомств.

Цель проекта – создание полноценных школ в детских больницах, где дети смогут продолжать школьное обучение, не отставая от сверстников, участвовать в олимпиадах и сдавать государственные экзамены.

Каждый класс проекта оснащен сенсорной телевизионной панелью, компьютером, планшетами и другой техникой, предоставленной компанией Samsung Electronics. Уроки ведут специально подготовленные учителя-тьюторы.

На сегодняшний день участники проекта «УчимЗнаем» – детские медицинские учреждения в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Орле, Калининграде, Красноярске и Воронеже.