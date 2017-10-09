Orange Business Services и Microsoft предоставят совместные IoT-решения для промпредприятий

Orange Business Services и Microsoft объявили о совместной работе в области реализации крупномасштабных end-to-end решений интернета вещей (IoT), ускоряющих цифровизацию компаний производственного сектора. Для модернизации производства по концепции Индустрия 4.0 и оптимизации всей производственной цепочки предприятия могут использовать такое модульное IoT-решение от компании Orange, как платформа Datavenue, усиленное возможностями платформы Microsoft Azure IoT Suite.

Благодаря сотрудничеству, заказчикам становятся доступны результаты совместной экспертизы компаний Orange и Microsoft, касающиеся как защиты данных, так и управления данными и устройствами. Они включают в себя возможности по использованию целого ряда услуг по IoT-подключению, предлагаемых компанией Orange, таких как подключение к сетям LoRa. Заказчики могут реализовать самые разнообразные проекты: от управления цепочками поставок и интеллектуального управления товарными запасами до цифровых бизнес-процессов, таких как проактивное обслуживание, обеспечение безопасности сотрудников, а также управление средствами производства и оборудованием.

Совместное решение помогает компании e.l.m. leblanc заранее осуществлять работы по техническому обслуживанию неисправных агрегатов.

Компания e.l.m. leblanc — дочернее предприятие Bosch Group и многолетний клиент компании Orange — с 1932 года производит газовые котлы и водонагреватели. Компания является крупным игроком на французском рынке систем нагрева и охлаждения воды, а также санитарного водоснабжения для жилищного и промышленного сектора. Специально для e.l.m. leblanc Orange предоставила адаптированную к индивидуальным требованиям заказчика IoT-платформу на базе Microsoft Azure. Платформа включает в себя преднастроенное решение для удаленного мониторинга, а также профилактического и проактивного обслуживания оборудования.

«Инновации — неотъемлемая часть «ДНК» e.l.m. leblanc, они дают возможность постоянно предоставлять нашим клиентам новые услуги и больший комфорт. У нас есть представление о взаимосвязанном мире, где каждая нагревательная система обладает оптимальными техническими параметрами для максимальной защиты окружающей среды. Это стремление мы воплотили в своем решении Optibox, предназначенном для управления нашими подключенными нагревательными котлами. При разработке данного решения компания e.l.m. leblanc опиралась на экспертизу Orange Business Services. Применение облака Microsoft Azure позволило нам обеспечить высокий уровень масштабируемости и использовать эффективные технологии машинного обучения за приемлемую стоимость», — сказал Филипп Лафордж (Philippe Laforge), генеральный директор компании e.l.m. leblanc.

Решение для удаленного мониторинга собирает и анализирует данные с нагревательного котла, заранее предупреждает технических специалистов о возможном возникновении неисправности. Полученные данные анализируются в реальном времени, что позволяет намного точнее прогнозировать вероятные причины сбоев и неполадок. Кроме того, благодаря встроенным алгоритмам интеллектуального обслуживания, платформа самостоятельно заранее уведомляет о возможных неполадках. Заказчик получает такие преимущества, как оптимизация процессов обслуживания, снижение уровня человеческого вмешательства, а также повышение удовлетворенности своих клиентов за счет более инновационной и гибкой поддержки конечных пользователей.

Orange продемонстрировала инновационную платформу, разработанную для проактивной поддержки оборудования e.l.m. leblanc, на конференции Microsoft Experience, которая прошла в Париже 3 - 4 октября, а также на конференции IoT Solutions World Congress 2017 в Барселоне 3 - 5 октября 2017 года.

С Azure IoT Suite корпорация Microsoft предлагает мощную и стабильную программную среду, облегчающую настройку и масштабирование крупных проектов по управлению устройствами и данными. Входящие в состав Azure IoT Suite готовые пакетные решения позволяют заказчикам быстрее ознакомиться с процессом настройки и изучить наиболее распространенные сценарии IoT-проектов (удаленный мониторинг, интеллектуальное обслуживание, подключенная фабрика). Все это ускоряет развертывание промышленных проектов.

Программная среда, предоставляемая Microsoft, даст возможность заказчикам использовать наиболее продвинутые инструменты, такие как Cortana Intelligence Suite (расширенная аналитика и искусственный интеллект), Power BI (визуализация данных) и решение Mobile Apps (Xamarin), обеспечивающее безупречный опыт для мобильных пользователей.

«Данное партнерство между Orange и Microsoft является важным шагом в нашей стратегии роста, сфокусированной на рынок Интернета вещей и анализа данных в сегменте B2B. С добавлением решения Azure IoT Suite в наше портфолио Datavenue мы имеем возможность предложить нашим заказчикам мощное программное обеспечение. Мы уверены, что его можно будет интегрировать с бизнес-приложениями Microsoft, которые являются отраслевым стандартом. Это партнерство служит для нас блестящей возможностью не только расширить собственный бизнес, но и активно содействовать развитию IoT-рынка по всему миру», — сказала Беатрис Фелдер (Beatrice Felder), исполнительный вице-президент по работе с клиентами, IoT и Analytics, Orange Business Services.

«Orange Business Services и Microsoft уже несколько лет являются партнерами. Мы рады новому этапу сотрудничества, связанному с растущим рынком Интернета вещей. С таким партнером, как Orange Business Services, мы можем предложить нашим заказчикам комплексное решение, в основе которого лежит экспертиза Orange в области IoT-подключения, в частности в сетях LoRa, а также проверенные ноу-хау по интеграции ИТ-проектов, связанных с использованием подключенных датчиков и устройств», — отметил Мазиар Золгадр (Maziar Zolghadr), директор по стратегическим партнерствам корпорации Microsoft в регионе EMEA.