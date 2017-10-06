Parallels Desktop 13 для Mac поддерживает виртуальную реальность

Parallels объявила о том, что ее популярная утилита для запуска приложений Windows на компьютерах Mac - Parallels Desktop 13, расширила поддержку основных нововведений macOS High Sierra, включая файловую систему Apple APFS, новый видеокодек сжатия HEVC и виртуальную реальность.

APFS — это собственная разработка компании Apple, анонсированная летом 2016 года. Она заменила предыдущую файловую систему HFS+. APFS позволяет осуществлять копирование во время записи метаданных, клонировать файлы и папки, делать моментальные снимки файловой системы, имеет повышенную устойчивость к сбоям, поддерживает совместное использование пространства, ускоренную каталогизацию и многое другое.

Кроме того, по словам разработчиков, пользователи смогут сэкономить до 40% свободного пространства, если сравнивать размеры видео в HEVC с традиционными форматами.

Обновление Parallels Desktop 13 для Mac также обеспечило поддержку Steam VR и HTC Vive VR, повысив тем самым общую производительность основных приложений и утилит.