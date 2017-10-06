«Айтоб» внедрила «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» в агрохолдинге «АСБ»

«Айтоб» завершила внедрение системы «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» в агрохолдинге «АСБ». Система интегрирована с решением «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием».

1000 единиц спецтехники и автомобилей оборудованы GPS/ГЛОНАСС трекерами. На топливозаправщиках установлены универсальные счетчики событий (УСС) и считыватели RFID-карт водителей. В результате организован оперативный мониторинг выполнения заданий на обработку полей, сбор и транспортировку сельскохозяйственной продукции. Усилен контроль за весом зерновых, выгружаемых из комбайнов в зерновозы и поступающих на весовые площадки. Обеспечен точный расчет объема топлива, выданного на каждое транспортное средство, нецелевое расходование ГСМ практически исключено.

Агрохолдинг «АСБ» – крупнейший поставщик сельскохозяйственной продукции в Южном федеральном округе. В структуре холдинга – управляющая компания «АСБ-Агро» и девять сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Ставропольском, Краснодарском крае и в Ростовской области. Общая площадь пахотных земель составляет 60 000 гектаров. В собственном автопарке холдинга около 1000 единиц автомобилей и спецтехники – комбайнов, зерновозов, топливозаправщиков и т.п.

Руководство «АСБ-Агро» поставило задачу усилить контроль за выполнением работ по обработке полей, сбору и транспортировке сельскохозяйственной продукции. Необходимо было организовать онлайн-мониторинг передвижений сельскохозяйственной техники на полях, обеспечить оперативный контроль веса зерновых, отгружаемых в зерновозы, упростить идентификацию грузов в весовых пунктах, оптимизировать управление топливораздачей и снизить перерасходы топлива.

Для оперативного учета и управления на предприятиях холдинга используется «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием», поэтому для решения поставленных задач была выбрана система на платформе «1С:Предприятие 8» – «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS». Спецтехнику и автомобили было решено оборудовать GPS/ГЛОНАСС трекерами, на топливозаправщиках установить устройства съема показателей счетчиков отгрузки топлива (УСС), к резервуарам нефтебазы подключить датчики контроля уровня топлива. Для автоматической идентификации и учета объектов решили использовать RFID-технологию.

Партнером по внедрению стал разработчик системы «1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS» – компания «Айтоб».

За 10 месяцев система была развернута на 10 рабочих местах. Подключены GPS/ГЛОНАСС трекеры, универсальные счетчики событий и считыватели RFID-карт. Проведено обучение пользователей, для ИТ-специалистов организовано обучение администрированию системы.

Система «1С:Центр спутникового мониторинга» интегрирована с «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием». В «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием» формируются задания на обработку полей и перевозку грузов. На комбайны и транспортные средства установлены GPS/ГЛОНАСС трекеры, которые передают в «1С:Центр спутникового мониторинга» данные о местонахождении, направлении движения, скорости и других показателях работы техники и автомобилей. Далее вся информация о работе техники поступает в «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием». В результате обеспечен оперативный контроль выполнения заданий, появилась возможность в онлайн-режиме оценивать эффективность работы водителей и сельскохозяйственной техники.

Для контроля количества зерна, выгружаемого с полей в грузовые автомобили, на комбайнах установлены датчики сыпучих материалов и блокираторы открытия шнеков пускателей. Для автоматической идентификации транспортных средств, забирающих зерно, комбайны оборудованы считывателями магнитных карт.

Процесс организован следующим образом. Водитель зерновоза подъезжает к комбайну, проводит картой по считывателю, после чего шнек открывается, запускается процесс выгрузки зерна. В информационную систему в онлайн-режиме поступают данные о времени открытия шнека, о том, какой автомобиль и в каком месте/на каком поле забирает зерно.

После погрузки на поле зерновоз едет на весовую площадку, заезжает на весы, считыватель RFID-карт, установленный на весовой, идентифицирует водителя и его транспортное средство. В информационной системе весовой площадки водитель зерновоза выбирает вид операции, после чего автоматически заполняется документ приемки зерна и выполняется синхронизация базы весовой с системой «1С:Центр спутникового мониторинга».

Далее весовщик взвешивает груз, информация о весе груза поступает в «1С:Управление сельскохозяйственным предприятием».

В результате организован оперативный контроль веса поступающей с полей зерновой продукции. В любой момент времени можно получить в системе информацию о том, из какого комбайна привезен груз и на каком поле собран урожай. Время на взвешивание и приемку готовой продукции существенно сокращено.

Оптимизировано управление топливораздачей. На нефтебазе установлены датчики контроля уровня топлива в резервуарах. Топливозаправщики оснащены GPS/ГЛОНАСС трекерами, считывателями RFID карт и универсальными счетчиками событий (УСС). В «1С:Центр спутникового мониторинга» реализован механизм подсчета импульсов, поступающих с УСС. Водителям транспортных средств выданы персональные RFID-карты – для идентификации в системе мониторинга. Это позволяет контролировать объем топлива, находящегося в резервуарах нефтебазы, выданного топливозаправщиком каждому водителю на каждую единицу техники, а также фактически израсходованного транспортными средствами. В результате потери от несанкционированного использования ГСМ практически исключены.

Чибирков Иван Васильевич, заместитель директора по техническому обеспечению «АСБ-Агро», отметил: «Система "1С:Центр спутникового мониторинга", интегрированная с "1С:Управление сельскохозяйственным предприятием", помогает нам эффективно управлять работой 1000 единиц сельскохозяйственной техники и автомобилей. Теперь мы всегда знаем, где находится то или иное транспортное средство, в выполнении каких задач оно задействовано в каждый период времени, сколько зерновых отгружено с поля, сколько топлива израсходовано за смену и т.п. Обеспечен онлайн-контроль выполнения работ по обработке полей, сбору и транспортировке урожая. Нецелевое использование техники и автомобилей исключено».