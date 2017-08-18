Линейка мобильных приложений «Барс Груп» пополнилась новыми решениями

«Барс Груп» (дочерняя компания национального центра информатизации госкорпорации «Ростех») разработала мобильное приложение для студентов и родителей - пользователей системы «Электронный колледж». Приложение предоставляет информацию об обучении, планируемых мероприятиях, родительских собраниях, расписании и домашних заданиях студента, его успеваемости и результатах сессии. Приложение позволяет также вести дневник по практике, отправлять его на проверку в любое удобное время и в любом месте.

Мобильное приложение имеет простую и удобную форму предоставления сгруппированных в разделы данных.

Ранее компания выпустила мобильное приложение «Мой журнал» для учителей. С его помощью они могут получить доступ к функциям системы «Электронная школа» через смартфон или планшет, работающие на операционной системе Android.

Благодаря приложению, педагоги могут в режиме реального времени вносить информацию о работе ученика на уроках, об оценках и посещаемости, выставлять индивидуальные домашние задания. Функция «Мое расписание» позволяет просмотреть свои уроки, «Мои классы» - информацию о классах, в которых учитель является классным руководителем, либо преподает уроки. В разделе «Мероприятия» аккумулируется информация о родительских собраниях. Также в нем есть возможность создания, редактирования, удаления заметок. Приложение работает с конца 2016 года в двух регионах – Тюменской области и Ненецком автономном округе и насчитывает более 5000 пользователей.

Выпуск мобильных приложений стал логичным продолжением работы «Барс Груп» по развитию проектов в сфере образования.