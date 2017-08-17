«РТ-Информ» автоматизировал систему управления для КБ приборостроения им. ак. А.Г. Шипунова

«РТ-Информ» завершил проект автоматизации информационной системы управления производственными процессами, НСИ и парком производственного оборудования для Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех). Проект позволяет решать вопросы дальнейшего развития системы управления производственными процессами предприятия, добиваться оперативного контроля ключевых производственно-экономических показателей.

Команде проекта предстояло достичь более высокого уровня автоматизации управления производственными процессами на основе современных информационных систем. Для автоматизации были использованы программные продукты «Галактика АММ», «Галактика ERP» и «Галактика ЕАМ».

По итогам проекта на КБП были оптимизированы бизнес-процессы на основе единой централизованной базы данных и решены следующие задачи автоматизации: организовано управление снабжением, складом, сбытом, производственной логистикой, НСИ. Обеспечены ввод и поддержка актуальности данных по учёту производственного оборудования предприятия. Внедрение новых систем было выполнено с учетом специфики существующего уровня автоматизации предприятия при сохранении работоспособности всех структурных подразделений в процессе интеграции новых решений.

«Проектная работа команды «РТ-Информ» нацелена на модернизацию ИТ-систем предприятий, позволяющих организациям Ростеха достигать более высоких экономических показателей, путем использования передовых информационных технологий», - отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов.