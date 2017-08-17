«Астерос» модернизировал ИТ-инфраструктуру завода «Акрихин»

«Астерос» продолжает модернизацию ИТ-платформы «Акрихин». Для одного из крупнейших российских фармпроизводителей «Астерос» создал отказоустойчивый дата-центр с использованием отечественного оборудования, а также связал единым оптоволоконным «кольцом» все объекты на территории фармзавода общей площадью 36 га.

Сегодня «Акрихин» входит в пятерку ведущих российских производителей фармацевтики по объему продаж. Территория завода «Акрихин» объединяет более 40 зданий и сооружений, среди которых – производственные цеха, центры научных исследований и контроля качества, складские помещения, технические здания и другие объекты. Для поддержки высокой динамики производства особое внимание в «Акрихине» уделяется производительности ИТ-инфраструктуры, обеспечению хранения, обработки и скорости передачи данных. Новые бизнес-цели компании потребовали централизации управления ИТ-системами и модернизации сетевой инфраструктуры заводских объектов. Партнером проекта стала группа «Астерос», сотрудничающая с «Акрихином» более 7 лет.

Заказчик решил заменить «сердце» серверной инфраструктуры предприятия и объединить управление всеми вычислительными мощностями завода в одном дата-центре. В качестве основного технического решения для ЦОД была выбрана контейнерная платформа отечественного производства Telecore DataBox. Данный модуль имеет 3 отсека: для дизель-генераторной установки, обеспечивающей автономную подачу электроэнергии, серверного и тамбурного блоков. Общая максимальная мощность ЦОДа составляет 30 КВт. Для поддержания требуемых параметров активного оборудования специалистами «Астерос» создана инженерная инфраструктура помещения, включая СКС, системы энергоснабжения, основного, аварийного и эвакуационного освещения, кондиционирования воздуха и другие.

«По сравнению с возведением дата-центров "с нуля", использование контейнерных решений позволяет значительно оптимизировать затраты: с одной стороны, на строительство ИТ-инфраструктуры, с другой – на мощности, которые в случае необходимости можно легко масштабировать. К тому же, время реализации проекта составило несколько месяцев, что является несомненным плюсом в условиях сжатых сроков», – сказал Алексей Терентьев, директор по ИТ «Акрихин».

Автономная работа дата-центра составляет не менее 12 часов без дозаправки ДГУ. При этом в системе задействован ИБП мощностью 100/80 кВА/кВт с учетом резерва, время его автономной работы составляет не менее 8 мин. Для удаленного контроля и управления всеми основными параметрами систем жизнеобеспечения, а также оперативного оповещения персонала о возникновении потенциальных угроз создана система мониторинга и дистанционного управления на базе SCADA.

Система видеонаблюдения включает размещение камер Full HD в тамбуре, холодном и горячем коридорах, а также на внешнем периметре помещения. Охранно-пожарная система реализована на базе оборудования БОЛИД, предусмотрено автоматическое газовое пожаротушение. При этом инженерная инфраструктура ЦОД рассчитана на множественные передислокации с полным отключением либо подключением к внешним коммуникациям без потери функциональных и эксплуатационных характеристик.

Отправной точкой проекта по созданию дата-центра являлась замена медных кабельных сетей предприятия на волоконно-оптические линии связи с разработкой концепции «общения» корпусов между собой по «кольцевому» сценарию. За 3 месяца команда «Астерос» выполнила комплекс проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, проложила более 3 км кабельных трасс. Благодаря реализации топологии «Оптическое кольцо», обработка и передача данных происходит быстрее, при этом снижается нагрузка на ядро сети.

«С помощью реализованного "Астерос" решения удалось достичь максимальной надежности информационно-телекоммуникационной сети предприятия. Благодаря единой оптике мы повысили качество, скорость и надежность передачи данных для производственной площадки и вспомогательных зданий. Мы благодарны коллегам из "Астерос" за тщательную проработку технического задания и индивидуальный подход к проекту», – отметил Андрей Филиппов, руководитель отдела ИТ-инфраструктуры и поддержки пользователей «Акрихин».

«Наладить эффективный производственный механизм, "заряженный" на наращивание объемов выпускаемой продукции, без мощной ИТ-поддержки производственных линий сегодня не представляется возможным. За годы сотрудничества мы наблюдаем, как меняются бизнес, цели и задачи "Акрихин" и в рамках каждого проекта мы стремимся обеспечить полное соответствие ИТ-платформы потребностям заказчика. За 7 лет мы успели детально изучить ИТ-инфраструктуру предприятия. Шаг к ее централизации, а также своевременное повышение надежности сетевой и серверной платформ – это именно те решения, которые позволят максимально раскрыть производственный и экономический потенциал "Акрихина"», – сказал Максим Коровкин, директор департамента по работе с ключевыми заказчиками группы «Астерос».

Ранее «Астерос» построил отказоустойчивую ИТ-платформу для фармпроизводителя, которая по итогам 2015 года признана «Лучшим проектом в области медицины» на конкурсе Global CIO. В ходе работ специалисты «Астерос» создали современный программно-аппаратный комплекс, который сегодня обеспечивает работу 12 подсистем «Акрихин», в том числе, виртуализации, управления базами данных, резервного копирования и восстановления, мониторинга, антивирусной защиты и антиспама и другие.