TP-Link представила в России новые усилители сигнала стандарта АС

TP-Link представила новые модели в линейке усилителей Wi-Fi сигнала: двухдиапазонные и поддерживающие стандарт 802.11ac RE650 - AC2600 усилитель Wi-Fi сигнала с поддержкой MU-MIMO, и RE360 - AC1200 усилитель Wi-Fi сигнала со встроенной розеткой. Устройства предназначены для расширения покрытия производительной Wi-Fi сети и позволят пользователям смотреть 4K-видео, играть в онлайн игры и использовать интернет везде, без падения качества.

Благодаря 4 внешним двухдиапазонным антеннам, RE650 создаёт стабильное Wi-Fi соединение с любым роутером и расширяет его покрытие до 1300 кв. м. Технология 4-потокового вещания позволит RE650 достигать максимальной скорости до 800 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1733 Мбит/с на 5 ГГц – это гарантирует высокое качество и плавный просмотр 4К-видео, а также онлайн-игры без задержек.

Двухъядерный 880 МГц процессор обеспечивает мощную сеть Wi-Fi, позволяя смартфонам и планшетам оставаться подключёнными при передвижении по всему дому или квартире.

RE360 подключается к роутеру по Wi-Fi, усиливая сигнал и расширяя зону покрытия до 1 кв. км. Скорость Wi-Fi до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с на 5 ГГц заменяет «мертвые зоны» на мощный и быстрый Wi-Fi в каждой комнате.

Благодаря поддержке технологии Beamforming, RE650 обнаруживает расположение клиентских устройств и передаёт им направленный сигнал Wi-Fi, обеспечивая более надёжные соединения. RE650 также поддерживает MU-MIMO – технологию, которая позволяет передавать данные 4 устройствам одновременно, снижая время ожидания и увеличивая пропускную способность Wi-Fi сети для каждого устройства. Благодаря MU-MIMO RE650 будет работать в 4 раза быстрее стандартного усилителя сигнала стандарта AC. RE360 обладает встроенной розеткой.

RE360 и RE650 совместимы с любым Wi-Fi роутером. Умный индикатор сигнала RE650 поможет найти лучшее место для его установки. Гигабитный порт Ethernet позволит подключить проводные устройства, такие как Smart TV и игровые консоли, создавая быстрые и надёжные соединения. Благодаря режиму точки доступа RE650 может легко использоваться как 4×4 MU-MIMO двухдиапазонная Wi-Fi точка доступа.

Мобильное приложение TP-Link Tether позволит пользователям отслеживать состояние каждого усилителя сигнала TP-Link, управлять его функциями и настройками.