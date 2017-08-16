Бразильская Storagecorp будет использовать технологию RAIDIX для своих ИТ-проектов

«Рэйдикс» объявила о заключении нового партнерского соглашения в Бразилии. Поставщик ИТ-решений для корпоративного сектора, облачных сред, инфраструктуры мониторинга и видеонаблюдения Storagecorp будет поставлять программно-определяемую технологию RAIDIX в качестве ключевого компонента для комплексных ИТ-проектов.

Решая проблему объединения разрозненных ресурсов и систем от различных производителей, RAIDIX позволяет модернизировать и масштабировать существующую инфраструктуру заказчика с минимальными инвестициями в аппаратное обеспечение. ПО RAIDIX поддерживает стандартное серверное оборудование на базе архитектуры Intel Xeon и все основные аппаратные интерфейсы SAN и NAS. За счет гибкой архитектуры и высокой производительности RAID-вычислений решение «Рэйдикс» позволит бразильскому партнеру сформулировать конкурентное предложение для предприятий, работающих с большими объемами данных.

Растущий сегмент видеоаналитики и больших данных в Бразилии рождает спрос на надежные и легко расширяемые хранилища с высоким уровнем доступности данных. Линейка решений RAIDIX для видеонаблюдения, медиаиндустрии, корпоративного сектора и высокопроизводительных вычислений обеспечивает ведущие показатели при работе как с последовательными, так и случайными нагрузками. Универсальная совместимость RAIDIX с ресурсоемкими офисными и отраслевыми приложениями и возможность установки этих приложений на тот же узел хранения обеспечивают высокую скорость обработки данных и экономию на дополнительном оборудовании.

В рамках партнерства с Storagecorp компания «Рэйдикс» провела обучение и сертификацию специалистов партнера и составила дорожную карту развития совместного решения в регионе. Руководствуясь опытом обеспечения корпоративной инфраструктуры в России, Северной Америке, Европе и Азии, «Рэйдикс» совместно с партнером предлагает заказчикам конкретные проектные компетенции, начиная от анализа требований и действующей конфигурации до последующего вертикального масштабирования и сопровождения системы.

Отраслевой опыт «Рэйдикс», кастомизированный функционал СХД для ресурсоемких сегментов рынка и техническая экспертиза Storagecorp позволяют комплексно решать бизнес-задачи заказчика в части объема хранения, надежности, производительности и доступности критичных данных.