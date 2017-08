Техносерв Cloud представил комплексную услугу «Облачная база данных»

«Техносерв» объявила о запуске новой услуги на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud — «Облачная база данных».

«Отличительная особенность нашего сервиса - его комплексность. Технологически услуга может работать с четырьмя основными базами данных, - сказал Никита Дергилёв, директор центра компетенций по облачным решениям Техносерв Cloud. – Мы полностью снимаем с заказчика проблему развёртывания и сопровождения СУБД. Разрабатывая «Облачную базу данных» для Техносерв Cloud, мы ориентировались на мировых лидеров, в первую очередь – Amazon Web Services, а также учитывали ФЗ-152, который осложняет использование зарубежных облачных сервисов. На данный момент - Техносерв Cloud единственный российский облачный провайдер, работающий с таким широким спектром баз данных. Более того, тарифные планы услуги предусматривают более 80 вариантов моделей оказания услуги, рассчитанные под различные классы инстансов баз данных. Мы уверены, что наши заказчики оценят широкие возможности новой услуги, тем более что наше ценовое предложение в среднем на 35-40% выгоднее западных облачных платформ».

Первые 10 заказчиков новой услуги смогут воспользоваться бесплатной миграцией от специалистов «Техносерва».

Сервис «Облачная база данных» относится к классу PaaS-услуг (Platform as a Service) и предполагает предоставление заказчикам готовой к работе и доступной в любое время из любой точки мира базы данных Microsoft SQL, PostgreSQL, MySQL. Кроме того, под запрос заказчика индивидуально прорабатывается размещение баз данных Oracle по модели BYOL (bring your own licenses), предполагающей использование собственных лицензий клиента.

В базовый состав сервиса включены все необходимые опции, обеспечивающие доступность базы данных: динамически расширяемые вычислительные ресурсы, администрирование, мониторинг и резервное копирование. Рассчитать примерную стоимость услуги можно с помощью онлайн-калькулятора непосредственно на странице сервиса. Кроме того, существует возможность бесплатного тестирования услуги.

Основными преимуществами новой услуги специалисты «Техносерва» считают высокую производительность и оптимизированные в соответствии с рекомендациями разработчиков и лучшими практиками ИТ-отрасли конфигурации ОС и СУБД. Кроме того, заказчики «Техносерва» будут обеспечены высокопрофессиональной технической поддержкой, в которой работают специалисты интегратора по базам данных, готовые проконсультировать клиента в режиме - 24/7.

Новая услуга Техносерв Cloud позволит заказчикам существенно сократить эксплуатационные затраты и риски, связанные с инфраструктурой, на которой развернуты базы данных. Кроме того, сервис решит часть задач, стоящих перед ИТ-директорами: обеспечит доступность баз данных, даже если в штате ИТ-службы не хватает специалистов по базам данных; позволит быстро провести запуск новых или апгрейд существующих бизнес-приложений: корпоративной почты, CRM, HRM-систем, бухгалтерского, складского, финансового и аналитического ПО, требующих различных типов и производительности баз данных; снизит риски сбоев в работе баз данных и защитит данные от потери; обеспечит отказоустойчивость критичных бизнес систем благодаря технологии кластеризации баз данных; позволит создавать тестовые среды для функционального и нагрузочного тестирования; решит проблему эпизодических «пиковых нагрузок», например, формирования аналитической отчетности за отчетный период.

«В своей работе с заказчиками мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда компания не может выделить отдельного сотрудника для мониторинга и управления СУБД. Обычно для этих работ задействуют специалиста широкого профиля, который лишь отчасти разбирается в СУБД, либо, наоборот, отвлекают от основных обязанностей дорогого высококлассного специалиста, который вместо выполнения задач по разработке или развитию занимается сопровождением СУБД. Логика клиента в этом случае нам понятна. Но, к сожалению, следствием подобного подхода являются такие высокие риски как остановка бизнес-процессов компании, прерывание производственных процессов, потеря данных и прочие серьезные трудности. С нашим сервисом «Облачная база данных» все эти заботы ложатся на плечи специалистов «Техносерва», обладающих многолетним опытом построения и администрирования более 1000 баз данных клиентов, среди которых госструктуры, банки, ритейл-компании, платежные системы, туроператоры и др.» - сказал Дмитрий Дородных, начальник управления развития услуг Техносерв Cloud.