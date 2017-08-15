«Ростелеком» расширил сеть VPN для Каспийской гидротехнической компании

«Ростелеком» объявил о подключении телефонии и высокоскоростного доступа в интернет в новом центральном офисе Каспийской гидротехнической компании (КГК). Сеть VPN компании приросла двумя новыми точками: теперь помимо производственных подразделений она объединяет и офисные. Все услуги, включая телефонию, предоставляются по волоконно-оптическим линиям связи.

Вадим Сун-чи-ми, директор Астраханского филиала «Ростелекома», отметил: «Каспийская гидротехническая компания – пример крепкого развивающегося бизнеса. Наше партнерство началось в 2015 году буквально с 3 телефонных аппаратов. За 2 года разрослась локальная телефонная сеть, интернет пришел не только в городские офисы, но и в отдаленные подразделения – Мумру, Красные Баррикады. Организована корпоративная виртуальная сеть. Нам как оператору интересно помогать растущей компании выстраивать современную технологичную телеком-инфраструктуру».

Илья Бурмистров, исполнительный директор управляющей компании «КГК»- «Моршельф», сказал: «Для нас, в силу специфики бизнеса, необходимо получать услуги связи в отдаленных и труднодоступных районах области. Сегодня решение такой задачи под силу «Ростелекому». Сертификация услуг партнёра Центральным органом по сертификации НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс» говорит нам о качестве и статусе получаемого сервиса».

КГК – одна из ведущих инжиниринговых (EPCI) компаний Каспийского региона, занимается проектированием, строительно-монтажными работами и морскими операциями на шельфе Каспийского моря. По результатам общегосударственного федерального статистического ранжирования хозяйствующих субъектов, КГК вошла в ТОП-15 предприятий-лидеров.