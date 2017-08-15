«Корус Консалтинг» оптимизирует кулинарное производство в ТД «Интерторг» на базе «1С: Розница»

«Корус Консалтинг» объявила о внедрении в ТД «Интерторг» решения для кулинарного производства на базе «1С: Розница». Решение избавит сеть от сложной цепочки ведения данных и позволит унифицировать расчет себестоимости продукции.

ТД «Интерторг» — один из крупнейших российских ритейлеров, владелец торговых сетей, действующих под торговыми марками «Народная 7Я семьЯ», «идеЯ» и «SPAR» с годовой выручкой около 80 млрд руб. Сейчас в семи регионах России открыто более 450 торговых точек компании.

В части магазинов сети есть собственный отдел производства кулинарной продукции, в необорудованные кулинарным подразделением точки готовая продукция поставляется из отдельно расположенных кулинарных цехов. Все производственные процессы в сети были автоматизированы на базе решения «1С: Управление рестораном», так как в основной учетной системе торговой сети требуемой функциональности не было. Подобная ситуация значительно затрудняла ведение управленческого учета в компании из-за большого количества звеньев передачи информации из одной системы в другую, также было невозможно унифицировать расчет себестоимости готовой продукции.

С целью оптимизации процессов и сокращения затрат на поддержку двух информационных систем, руководством торговой сети было принято решение о необходимости разработки на базе «1С: Розница» специализированного решения, закрывающего потребности кулинарного производства. При выборе партнера проекта учитывалась как экспертиза в области автоматизации крупных предприятий розничной торговли, так и понимание кулинарного производства и специфики расчета себестоимости в торговых сетях. В результате партнером ритейлера стал «Корус Консалтинг», полностью соответствующий требованиям руководства. Специалисты интегратора еще в рамках предыдущего проекта продемонстрировали высокий уровень профессионализма и понимания бизнес-процессов ТД «Интерторг».

Команда «Корус Консалтинг» за четыре месяца разработала и внедрила полнофункциональный блок «Кулинария» на базе решения «1С: Розница», в рамках которого были автоматизированы процессы ведения рецептур, выпуска готовой продукции, инвентаризации, приемки и перемещения товаров, а также учета сырья. Дополнительно были разработаны инструменты для ведения шаблонов сырья, учета специй, формирования себестоимости блюд и ведение отчетности.

«От производительности системы, скорости и точности обмена данными в крупной розничной сети зависит очень многое. Внедрение модуля производства кулинарной продукции в основную учетную систему нашей компании позволило унифицировать расчет себестоимости таким образом сократив время закрытия расчетного периода, а также увеличить скорость обработки данных, и, что немаловажно, уменьшить расходы на сопровождении информационных систем», — сказал Андрей Нестеров, директор по бизнес-процессам и ИТ ТД «Интерторг».

«Ритейл всегда был для нас одной из стратегически важных отраслей. За годы работы с крупными торговыми сетями мы накопили широкий проектный портфель, опыт работы с разными платформами и системами, усилили отраслевую экспертизу в рознице, в том числе в кулинарном производстве. Именно это позволило специалистам “Корус Консалтинг” успешно и в сжатые сроки справиться с технически сложным проектом на базе решения «1С» в уже кастомизированной системе ТД “Интерторг”, — отметил Иван Фёдоров, директор департамента ERP ГК «Корус Консалтинг».