Типография «Два слона» внедрила ЦПМ Xerox Versant 2100 Press

Типография «Два слона» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 2100 Press. В результате инсталляции типография повысила качество печати фотопродукции и увеличила скорость выполнения заказов. Установку выполнил партнер Xerox — компания «Сервисный центр».

Типография «Два слона» шесть лет работает на рынке оперативной полиграфии Ярославля. Компания специализируется в первую очередь на изготовлении рекламной и сувенирной продукции. Руководство типографии приняло решение обновить парк цифрового оборудования, поскольку старые машины уже не позволяли удовлетворить растущие требования клиентов к качеству печати фотографий и точности цветопередачи. Кроме того, было необходимо увеличить производительность парка.

После длительного изучения рынка, расчета стоимости отпечатков, анализа рабочих характеристик и посещения демонстраций машин типография отдала предпочтение полноцветной ЦПМ Xerox Versant 2100 Press. В частности, причинами такого выбора стали возможность заключить сервисный контракт и наличие в Ярославле инженера, который может оперативно обслуживать машину.

Новая ЦПМ была доставлена, установлена и запущена в работу в самые короткие сроки. После этого Xerox бесплатно провел обучение операторов типографии. Кроме того, по условиям контракта компания «Сервисный центр» в полном объёме взяла на себя техническое обслуживание и поставку ресурсных и запасных частей.

Xerox Versant 2100 Press печатает со скоростью 100 страниц в минуту на материалах от 52 до 350 г/кв.м, включая текстурированную бумагу и пластики. При этом разрешение 2400x2400 dpi в сочетании с технологией Ultra HD повышает четкость линий, равномерность заливок и плавность градиентов, обеспечивая точное воспроизведение фотографий, графики и текста.

Новая ЦПМ показала полное соответствие требованиям типографии к производительности, качеству печати и удобству эксплуатации. В частности, реализованная в машине технология FWA (Full Width Array) автоматизировала и ускорила калибровку, профилирование, сведение лица с оборотом и настройку однородности плотности по листу. Важным результатом установки стало повышение качества фотокниг, каталогов и другой печатной продукции с большим количеством иллюстраций.

«Рынок постоянно меняется, но неизменным остаётся одно: наши клиенты хотят получать качественную, привлекающую внимание продукцию по разумным ценам. Благодаря ЦПМ Xerox Versant 2100 Press мы достигли таких возможностей обработки нестандартных материалов и такого качества печати, о которых 5–10 лет назад можно было только мечтать, — сказала Валентина Смирнова, руководитель отдела полиграфии компании «Два слона». — Мы уверены, что новая машина даст мощный толчок развитию нашего бизнеса».

«На российском полиграфическом рынке, особенно в сегменте цифровой печати, наступило долгожданное оживление. Чтобы успешно конкурировать в этих условиях, типографиям требуется выполнять за смену максимальное количество заказов, а значит, пользоваться современными печатными машинами и средствами автоматизации, — отметила Наталия Донская, руководитель отдела продаж компании «Сервисный центр». — Установленная в компании «Два слона» ЦПМ Xerox Versant 2100 Press хорошо подходит для модернизации парка как средней, так и крупной типографии. Эта машина оснащена мощными решениями, которые ускоряют сложные процедуры настройки и позволяют выполнять в день более сотни заказов с неизменно высоким качеством».