Dell представила новые рабочие станции Precision

Dell анонсировала обновление продуктовой линейки рабочих станций Precision, приуроченное к 20-летнему юбилею торговой марки. Портфель систем Dell Precision пополнился новыми настольными моделями и мобильной рабочей станцией Precision 5520. Также Dell объявила о начале поставок «умного цифрового рабочего стола» Dell Canvas.

На выставке SIGGRAPH 2017, которая прошла 30 июля-3 августа в Лос-Анджелесе, клиенты и партнеры компании первыми познакомились с рабочими станциями нового поколения: Precision 5820 Tower, Precision 7820 Tower и Precision 7920 Tower в башенном корпусе, а также Precision 7920 Rack в стоечном исполнении.

Новые башенные рабочие станции Dell Precision сочетают в себе гибко конфигурируемое шасси с мощными процессорами нового поколения Intel Xeon, графикой Radeon Pro следующего поколения и высокопроизводительными профессиональными видеокартами Nvidia Quadro. Сертифицированные для профессиональных программных приложений, новые системы сконфигурированы для эффективного выполнения сложных проектов, таких как разработка контента виртуальной реальности (VR). Эксклюзивная технология надежной памяти Dell Reliable Memory Technology (RMT) Pro гарантирует, что проблемы памяти не нарушат ваш рабочий процесс, а эксклюзивное запатентованное ПО Dell Precision Optimizer (DPO) адаптирует производительность системы для вашего уникального сочетания аппаратного и программного обеспечения.

Полностью настраиваемые параметры конфигурации обеспечивают гибкость для решения практически любой рабочей задачи. Новейшие процессоры Intel Xeon отличаются гибкой производительностью на множестве рабочих нагрузок, включая задачи машинного обучения (ML) и глубокого обучение (DL). Для клиентов, начинающих работать с задачами AI, новые рабочие станции Dell Precision позволяют использовать программное обеспечение, оптимизированное для существующей инфраструктуры Intel.

Графика Nvidia Quadro GP100 будет способствовать разработке и внедрению когнитивных технологий, таких как DL и ML-приложения. Другие варианты графического процессора NVIDIA Pascal включают в себя память HBM2, а технологии NVLink обеспечивают беспрецедентную мощность, производительность и возможности для профессиональных пользователей при создании сложных проектов в области автоматизированного проектирования (CAE) и работе с реалистичными средами VR.

Графика Radeon Pro SSG с быстрой памятью HBM2 и 2 ТБ SSD позволяет редактировать и воспроизводить видео 8К в реальном времени с использованием высокопроизводительных вычислений массивных наборов данных и рендеринга больших проектов. Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects также заявили полностью интегрированное решение Radeon Pro SSG API, которое позволяет творческим профессионалам превзойти многие текущие ограничения в задачах редактирования и воспроизведения контента.

Стоечная рабочая станция Dell Precision 7920 Rack в форм-факторе 2U идеально подходит для защищенной удаленной работы и обеспечивает ту же мощность и масштабируемость, что и высокопроизводительные рабочие станции в башенном исполнении.

«Если взглянуть на 20-летнюю историю рабочих станций Dell Precision, то можно получить представление о том, как возможности наших рабочих станций в сочетании с сертифицированным и оптимизированным программным обеспечением и творчеством наших заказчиков достигли потрясающих результатов, — отметил Рахул Тику (Rahul Tikoo), вице-президент и генеральный менеджер по рабочим станциям Dell Precision. — Как и эти достижения, новая линейка рабочих станций Dell Precision позволяет нашим заказчикам быть готовыми к следующей крупной технологической революции, которая бросает вызов сложившимся бизнес-моделям и готовит новые прорывы в разных отраслях».

На выставке SIGGRAPH 2017 Dell также анонсировала выход в продажу продукта Dell Canvas, который появится в продаже во всем мире с 29 августа. Dell Canvas — это новое рабочее пространство, специально разработанное для естественной работы с цифровыми технологиями. Устройство представляет собой 27-дюймовый сенсорный экран с разрешением QHD, который размещается горизонтально на столе, и может дополнять имеющийся ПК и последние обновления Windows 10 Creator. Оно комплектуется цифровым пером, которое обеспечивает высокую тактильную точность, а специальная поворотная ручка («тотем») предлагает доступ к разнообразному меню и облегчает взаимодействие с ярлыками. Dell Canvas уже поддерживает некоторые важные профессиональные приложения.

К 20-летию линейки Precision Dell выпустила юбилейную модель мобильной рабочей станции Dell Precision 5520 Anniversary Edition ограниченным тиражом. Это самая тонкая, легкая и компактная мобильная рабочая станция Dell, доступная в течение ограниченного времени, с эксклюзивной отделкой из прочного анодированного алюминия в новом глубоком синем цвете (Abyss) с покрытием для защиты от отпечатков пальцев.

Рабочие станции Dell Precision 5820, 7820, 7920 Tower и 7920 Rack появятся в продаже через официальных партнеров компании с 3 октября 2017 года. Dell Canvas в продаже с 29 августа. Рабочая станция Dell Precision 5520 Anniversary Edition доступна к заказу через официальных партнеров компании.