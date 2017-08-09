Veeam стала одним из лидеров «магического квадранта» Gartner в области решений для резервного копирования и восстановления данных

Компания Veeam Software, поставщик инновационных решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте, второй год подряд включена в число лидеров «магического квадранта» производителей решений для резервного копирования и восстановления данных в ЦОД. Поскольку на рынке резервного копирования и восстановления данных присутствуют сотни поставщиков, отчет фокусируется на компаниях, имеющих наибольшее влияние по всему миру в корпоративном сегменте и верхнем сегменте среднего бизнеса. Veeam улучшила такие показатели, как полнота видения и способность его реализации.

«Мы считаем, что в эпоху цифровой трансформации наша лидирующая позиция еще раз доказывает, что поставщики традиционных решений для резервного копирования теряют актуальность и привлекательность, ─ отметил Питер Маккей (Peter McKay), со-управляющий директор и президент компании Veeam. ─ Наше развитие с точки зрения полноты видения и способности его реализации, действительно является огромным достижением. Мы опережаем конкурентов и чувствуем, что это признание наших усилий. В то же время мы продолжаем подтверждать свою позицию лидера в области решений для обеспечения доступности данных для компаний корпоративного сегмента, использующих мульти-облачные и гибридные среды. Невозможно привлекать в среднем 4 тыс. новых клиентов каждый месяц, если ваш продукт не является надежным и многофункциональным, и не отвечает на современные требования цифрового мира в режиме 24/7/365. С выходом нового решения Veeam Availability Suite v10, запланированного на начало следующего года, Veeam продолжит внедрять инновации и продвигать свое видение развития бизнеса, предоставляя клиентам целевые решения и укрепляя партнерские отношения для обеспечения облачных решений будущего».

Недавно Veeam объявила о непрерывном росте более, чем на 10%, в течение 36 кварталов подряд, а также об увеличении своей доли на рынке в результате сокращения бизнеса поставщиков традиционных услуг резервного копирования. Во втором квартале 2017 г. выручка от общего портфеля заказов выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в этом году Veeam объявила о сотрудничестве с несколькими компаниями, включая интеграцию с Pure Storage, Nutanix и IBM Bluemix, что расширяет список партнеров по корпоративным решениям.