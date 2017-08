Solar Security и Indeed Identity автоматизировали подключение новых сотрудников к бизнес-приложениям предприятия

Компании Solar Security и Indeed Identity разработали совместное интеграционное решение, объединяющее возможности IGA-платформы Solar inRights, системы единого входа Indeed Enterprise SSO и системы управления инфраструктурой открытых ключей Indeed Card Management. Решение повышает уровень информационной безопасности и экономит человеческие ресурсы в компании за счет автоматизации процессов, связанных с предоставлением прав доступа и управлением жизненным циклом паролей пользователей.

Интеграция Indeed Enterprise SSO с Solar inRights позволяет автоматизировать различные операции с SSO-профилем сотрудника. Сюда относится создание профиля, добавление в него целевых приложений для сквозного доступа, сохранение и удаление настроек и учетных данных пользователей для доступа в приложения из SSO-профиля. Кроме того, решение исключает необходимость ручного управления жизненным циклом паролей — они создаются, изменяются и вводятся полностью в автоматическом режиме.

«Автоматизация администрирования SSO-профилей сотрудников — это всегда большой шаг по повышению уровня информационной безопасности для компании. Человеческий фактор нельзя недооценивать, и специалист ИТ- и ИБ-службы может ошибиться в предоставлении прав доступа или забыть отозвать их при увольнении сотрудника, а компаниям такие ошибки обходятся очень дорого», — сказал Павел Конюхов, технический директор компании Indeed Identity.

В части интеграции Solar inRights с Indeed Card Management решение позволяет автоматизировать использование инфраструктурой открытых ключей. Благодаря этому отзыв, приостановка или восстановление действий сертификатов пользователя (например, при увольнении, отпуске или смене должности) не требует участия пользователей и администраторов.

«Наше совместное решение обеспечивает очень высокий уровень автоматизации. Скажем, при выходе в компанию новый сотрудник автоматически получает беспарольный доступ ко всем необходимым бизнес-приложениям и платформам сразу после занесения его данных в HR-систему. Это снимает с администраторов большую часть рутинных задач по предоставлению доступа и делает эти бизнес-процессы более удобными и безопасными», — рассказал Дмитрий Бондарь, руководитель направления Solar inRights компании Solar Security.