Lenovo вывела на российский рынок новую линейку продуктов для ЦОД

Lenovo представила на российском рынке новую широкую линейку продуктов и решений для ЦОД. В компании говорят, что они позволят использовать весь потенциал «революции интеллектуальных технологий» и заложить прочную основу для поддержки технологий, трансформирующих сегодняшний мир, таких, как аналитика данных, высокопроизводительные вычисления, гибридное облако, искусственный интеллект и машинное обучение.

Широкий портфель продуктов и решений для ЦОД состоит из серверов, системы хранения данных, сетевых устройств, программного обеспечения и сервисов для ЦОД, а также новых торговых марок — ThinkSystem и ThinkAgile.

«Сегодняшнее событие — это следующий этап для нашей компании на пути соответствия самым высоким ожиданиям корпоративных заказчиков. Лидерство Lenovo в рейтингах удовлетворенности клиентов и надежности серверного оборудования х86, две новые торговые марки ThinkSystem и ThinkAgile, а также портфель продуктов и услуг для дата-центров представляют самые надежные, гибкие и высокопроизводительные решения в ИТ-индустрии. Мы уверены в том, что наши продукты и услуги помогут предприятиям решить самые сложные задачи и стать цифровыми новаторами в своей отрасли», — сказал Кирк Скауген (Kirk Skaugen), президент подразделения решений для ЦОД компании Lenovo.

В компании напомнили, что в этом году Lenovo отмечает 25-летие бренда Think. В честь этого представлены решения для ЦОД ThinkSystem и ThinkAgile, предлагающие новый гибкий подход к построению ИТ-инфраструктуры предприятия, способной подстраиваться под растущие потребности бизнеса.

Согласно опросу генеральных и технических директоров предприятий, проведенному недавно компанией IDC, 72% респондентов полагают, что поддержка цифровых преобразований и роста предприятия — главный принцип, лежащий в основе принятия решений по вопросам организации ИТ-инфраструктуры. За последние три года произошло серьезное развитие гибридных облачных технологий, в то время как программно-определяемые архитектуры и гиперконвергентная инфраструктура коренным образом изменили ситуацию в вопросах построения ИТ-инфраструктуры в крупных предприятиях. Эти изменения поставили перед компаниями весьма непростые задачи, в числе которых — пересмотр и изменение ИТ-стратегии и построение ИТ-инфраструктуры, которая будет наиболее эффективной как сейчас, так и в будущем.

Полностью обновленная линейка ThinkSystem — это серверы, СХД и сетевое оборудование, представленные под единым брендом.

ThinkAgile — это совершенно новая линейка программно-определяемых решений, построенных на базе платформ Lenovo ThinkSystem и способных подстраиваться под меняющиеся потребности предприятия, снижая при этом затраты и упрощая инфраструктуру по сравнению с традиционными решениями. Продукты ThinkSystem и ThinkAgile сочетаются друг с другом, что позволяет создать основу для дата-центра будущего.

В Lenovo утверждают, что ThinkSystem предоставляет заказчикам возможность построить эффективно работающую ИТ-инфраструктуру, не усложняя ее. Это позволяет существенно повысить качество и эффективность работы центра обработки данных, которые, в свою очередь, напрямую связаны с ростом и развитием предприятия. Разрабатывая продукты серии ThinkSystem, в Lenovo стремились к тому, чтобы они были совместимы с уже существующими элементами ИТ-инфраструктуры предприятия и могли работать вместе с ними без необходимости полностью перестраивать ЦОД. Таким образом, компания может обновить свою ИТ-систему, не выстраивая ее при этом заново. Серия ThinkSystem сочетает в себе лучшие элементы продуктов System x, наследия IBM и ThinkServer компании Lenovo.

Комплексные решения из серии Lenovo ThinkAgile способны подстроиться под изменяющиеся ИТ- и бизнес-потребности предприятия, а также обеспечить высокую скорость вычислительных операций, простое управление ИТ-инфраструктурой, а также динамичность и гибкость облачных сервисов, предоставляя при этом контроль над ИТ-ресурсами на уровне локального дата-центра. Компания Lenovo предлагает готовые решения, способные расширить возможности ЦОД предприятия, включая автоматизированное управление жизненным циклом, снижение совокупной стоимости владения оборудованием и сокращение потребностей в ресурсах для поддержки работы платформы. Среди представленных новинок — решения из серии ThinkAgile SX для Microsoft Azure Stack, а также стоечные решения ThinkAgile SX, которые объединяют в себе гиперконвергентные решения и сетевое оборудование для эффективной и бесперебойной работы ИТ-системы предприятия. Предлагаемые Lenovo решения не накладывают каких-либо ограничений относительно использования сетевого оборудования и СХД предыдущих поколений, поэтому заказчики могут переходить к программно-определяемым решениям, которые легко интегрируются в существующую ИТ-инфраструктуру.

Также представлено решение для высокопроизводительных вычислений ThinkSystem SD530, способное выполнять широкий спектр рабочих нагрузок: от обработки и анализа больших объемов данных до высокопроизводительных вычислений, задач искусственного интеллекта и построения гипермасштабируемых сред.

Кроме того, компания Lenovo объявила о завершении работ по созданию для Барселонского центра суперкомпьютерных технологий одной из самых высокопроизводительных систем и одного из первых в мире кластеров, построенных на базе процессоров семейства Intel Xeon Platinum. Суперкомпьютер MareNostrum 4, созданный для научно-исследовательских и инженерно-технических проектов, представляет собой 48-стоечную систему с более чем 3 400 вычислительными узлами на базе процессоров Intel Xeon нового поколения и центральной памятью объемом 390 ТБ. Пиковая мощность нового суперкомпьютера составит свыше 11 Пфлопс, или свыше 11 трлн операций с плавающей точкой в секунду, что позволит центру тестировать и анализировать новейшие разработки в области суперкомпьютерных технологий.

«Представленная компанией Lenovo новая платформа ThinkSystem на базе архитектуры x86 обеспечивает до десяти раз большую вычислительную производительность по сравнению с показателями суперкомпьютера MareNostrum предыдущего поколения, что позволяет нашему центру продолжать научно-исследовательскую работу, которая даст человечеству новые знания и обеспечит дальнейший прогресс. Наша совместная работа с компанией Lenovo была простой и эффективной и была тесно связана с решением стоящих перед нами проблем и достижением успеха. Мы с радостью ждем продолжения нашего продуктивного сотрудничества», — сказала Серджи Джирона (Sergi Girona), исполнительный директор Барселонского центра суперкомпьютерных технологий.

Новая линейка решений ThinkSystem и ThinkAgile поступит в продажу летом 2017 года.