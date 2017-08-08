«Корус Консалтинг» будет внедрять в России решения LLamasoft

«Корус Консалтинг» и один из лидеров в разработке программных решений для дизайна цепей поставок — компания LLamasoft — объявили о стратегическом альянсе, в рамках которого «Корус Консалтинг» предоставит своим клиентам услуги по внедрению и сопровождению технологий LLamasoft на территории России и в странах СНГ.

В системном интеграторе отмечают, что партнерство с LLamasoft позволит расширить набор услуг в области стратегии управления цепями поставок за счет их моделирования и сценарного анализа. В рамках направления оптимизационных решений «Корус Консалтинг» предоставит платформы Supply Chain Guru, Data Guru и облачную платформу SupplyChainGuru.com

«Корус Консалтинг» — очень ценный участник нашей партнерской сети. Российский рынок дизайна цепей поставок быстро растет, вместе с чем растет и его значимость для нас, — сказал Тим Андреа, вице-президент по глобальным альянсам LLamasoft. — Уверены, что наше сотрудничество будет выгодно как нашим компаниям, так и клиентам в России. C нетерпением ждем долгого и продуктивного сотрудничества».

«Мы сфокусированы на решении сложных задач клиентов, связанных со снижением затрат в цепях поставок, — сказал Дмитрий Красилов, руководитель направления оптимизационных решений департамента CPM «Корус Консалтинг». — Внедрение подходящих технологий, которые приносят значимый результат — наша ключевая цель. Партнерство с новым вендором открывает широкие возможности по сокращению издержек в цепях поставок наших клиентов. Уверены, что они в полной мере оценят технологии LLamasoft».