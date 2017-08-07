«Ренессанс страхование» автоматизирует выплаты с помощью блокчейна

Группа «Ренессанс страхование» первой на российском страховом рынке начала использовать принципы блокчейна для своих клиентов. Инновационная технология в рамках пилотного проекта в сфере страхования грузов внедрена с «Деловыми Линиями». Специально разработанная информационная экосистема будет иметь доступ сразу ко всем параметрам перевозки: начиная от вводных данных об отправителях и получателях и закачивая сопровождающими документами и всеми корректировками, появившимися в ходе транспортировки. Новая технология позволит, прежде всего, снизить риск возникновения ошибок и сократить расходы на обработку данных. Кроме того, будет автоматизирован подход к выплатам, что приведет к значительному ускорению самого процесса выплат и как следствие повышение удовлетворенности клиентов. Создать информационную экосистему помогла компания BIA-Technologies.

«Для нас это решение открывает целый спектр возможностей: от построения мультипараметрической системы индивидуальной тарификации грузоперевозок с использованием скоринговой модели на основе детального анализа страховых случаев до разработки комплексного предложения по страхованию, исходя из специфики и потребностей бизнеса каждого клиента. В перспективе на аналогичных принципах мы планируем подключать других участников системы: СТОА, мобильные приложения клиентов, системы партнеров с целью расширения точек доступа», — отметил вице-президент «Ренессанс страхования» Денис Быстров.

«В нашем решении собраны лучшие инновации в области защиты информации и построения распределенных высоконагруженных систем с использованием технологии блокчейн. Этот проект позволит сформировать облик будущей экосистемы страхования в логистической отрасли», — сказал исполнительный директор компании BIA-Technologies Сергей Барыкин.

«В течение двух лет мы развиваем инновационные страховые предложения: страхование груза без объявленной стоимости, страхование сроков доставки. Мы стараемся создать решения, которые удовлетворят все потребности наших клиентов. Технология блокчейн — инновационное решение для логистического рынка, оно будет способствовать укреплению доверия между всеми участниками процесса страхования», — отметил директор управления маркетинга и коммерции «Деловых Линий» Давид Шамаев.