Исследование: Почти две трети сотрудников компаний не готовы к цифровой трансформации

Компании осознают важность цифровой трансформации, однако многим из них ещё предстоит определить стратегию, благодаря которой сотрудники смогут приобрести необходимые навыки. К таким выводам пришли авторы исследования «Навыки, необходимые для цифровой трансформации», проведенного Мюнхенским техническим университетом и компанией SAP. В опросе, который стал продолжением исследования 2015 г., приняли участие 116 представителей компаний и ИТ-руководители из 18 стран.

Согласно предыдущей оценке, 53% респондентов считали, что их сотрудники не имеют необходимых навыков для успешной цифровой трансформации. В 2017 г. эта доля выросла до 64%. Возможным объяснением такой тенденции аналитики считают то, что скорость появления новых технологий и осведомлённость руководителей о цифровой трансформации выросли. За это время топ-менеджеры также стали лучше понимать, какие навыки необходимы для их компании, и квалификацию собственного персонала.

Несмотря на то, что 90% опрошенных считают цифровую трансформацию важной для общей бизнес-стратегии своих компаний, целенаправленное развитие навыков по работе с новыми технологиями остаётся редкостью. Только 16% респондентов уже создали подходящую программу набора сотрудников или тренингов для подготовки базы навыков, которые нужны для формирования цифрового будущего в их компании. Среди участников исследования существует широкий консенсус о необходимых компетенциях по работе с новыми технологиями. Компании должны развивать своих сотрудников, чтобы обеспечить безболезненный переход — это поможет приумножить потенциал бизнеса от цифровизации.

«Вопрос поиска и развития сотрудников с цифровыми навыками может стать важным препятствием для цифровизации в индустрии. Одним из главных барьеров для цифровой трансформации все ещё является дефицит умений при работе с передовыми технологиями, — сказал Бернд Вельц (Bernd Welz), исполнительный вице-президент и директор по образованию, продуктам и инновациям в SAP. — Никогда ещё инвестиции в образование и в подготовку сотрудников не были так важны. Развитие цифровой грамотности сотрудников позволит провести беспроблемный переход к цифровой трансформации бизнеса».

Доктор Хельмут Крчмар (Helmut Krchmar), профессор и руководитель кафедры информационных систем на кафедре информатики в Мюнхенском техническом университете, отметил: «Данное исследование подчёркивает, что многие организации всё ещё пытаются определиться с направлением цифровой трансформации. По мере появления новых инноваций компаниям необходимо быть более проактивными в выборе направления по внедрению цифровых технологий во всех сферах и на всех уровнях бизнеса».