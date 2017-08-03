Gartner считает «полноту видения» Pure Storage лучшей среди производителей твердотельных массивов

Pure Storage объявила об улучшении позиционирования в квадранте лидеров ведущей в мире аналитической компании Gartner среди производителей твердотельных массивов (SSA, Solid State Arrays) за июль 2017 г. Аналитики поставили Pure Storage на первое место по шкале «полнота видения» четвертый год подряд.

В компании напоминают, что в октябре 2016 г. было объявлено о петабайтной конфигурации флагманской линейки FlashArray//M. Также значительно расширилось сотрудничество с Cisco в области развития совместной конвергентной платформы FlashStack. Совместными усилиями ими были разработаны валидированные архитектуры FlashStack для работы с решениями Citrix, Commvault, Oracle, SAP и VMware. Совместное решение FlashStack насчитывает несколько тысяч внедрений в более чем 30 странах с трехзначным ежегодным ростом. FlashStack используется в различных отраслях: ритейл, здравоохранение, образование, финансовые услуги, а также сервис-провайдерами. Среди клиентов такие компании, как Room & Board, Dominos, Texas Children’s Hospital и Secure-24.

Кроме того, компания продолжает инвестировать в совершенствование программы Evergreen Storage, которая теперь включает гарантию NVMe-ready. В апреле Pure Storage объявила о выпуске первого в мире полностью NVMe флэш-массива корпоративного класса FlashArray//X. В июне была проведена вторая ежегодная конференция пользователей Pure//Accelerate, где компания поделилась своими планами по обеспечению наиболее инновационных организаций мира флэш-платформой хранения для клауд-эры. Также Pure Storage объявила о разработке системы с 75 блейдами и продолжает развитие второго ключевого продукта FlashBlade, пользователями которого являются многие компании, в том числе — UC Berkeley, Mercedes и ION. Он применяется в таких сферах, как геномика, машинное обучение, искусственный интеллект, интернет вещей и многих других.

«С самого создания в 2009 г. Pure Storage направляла инновации на то, чтобы исправить недостатки систем хранения — сделать их намного быстрее, проще, удобнее и снизить затраты владения со временем. Этот год, возможно, станет лучшим для нас по количеству инноваций, среди которых FlashBlade, FlashArray//X, ActiveCluster и наша конвергентная инфраструктура нового поколения FlashStack. Отчет Gartner, по нашему мнению, примечателен тем, что специалисты этой компании обладают уникальной способностью собрать воедино мнения тысяч клиентов относительного того, что работает, а что нет. Мы считаем, что именно это делает наше лидерство в магическом квадранте таким сильным, поскольку мы продолжаем давать нашим клиентам возможность извлекать больше ценности из данных и снижать затраты, что делает Pure лучшей флэш-платформой хранения для клауд-эры», — сказал главный исполнительный директор Pure Storage Скотт Дитцен (Scott Dietzen).