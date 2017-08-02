SAP стала лидером квадранта Gartner систем клиентской аналитики для энергетики

В отчете «Магический квадрант систем клиентской аналитики для энергетики 2017» Gartner сравнила решения 11 компаний для анализа клиентских данных: CRM-системы, биллинговые, аналитические решения и т.д. SAP по итогам исследования вошла в число лидеров.

При этом SAP получила самую высокую оценку по показателю «Реализация»: «Для энергокомпаний способность вендора к реализации — это комбинация факторов: функциональность продукта, его архитектура и быстродействие в сочетании со способностью поставщика выполнить требования клиентов», — сказано в отчете.

Согласно представленному исследованию, SAP удерживает максимальную долю рынка клиентской аналитики в энергетике с учетом 800 внедрений SAP CRM and Billing for Utilities в разных странах.

«Энергокомпании переживают цифровую трансформацию, поэтому они все больше зависят от информации. Данные об энергопотреблении заложат основы бизнес-моделей в цифровой энергетике. Без них будет невозможно управление локальными энергорынками и сетями, — отметили аналитики Gartner в отчете. — SAP помогает энергокомпаниям получить нужную информацию и аналитику в реальном времени с помощью платформы SAP HANA».

«В энергетике нужно балансировать между эффективной работой на существующей инфраструктуре и попытками адаптироваться к изменчивому рынку, — говорит Питер Майер (Peter Mayer), исполнительный директор SAP по энергетике и природным ресурсам. — Думаю, исследование Gartner подтверждает, что SAP помогает энергокомпаниям поддерживать и развивать отношения с клиентами, в то время как рынок переживает цифровую трансформацию, появляются новые бизнес-модели и возможности для бизнеса».